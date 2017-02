Santarém – Obras nas barreiras com visto do tribunal de contas

Passado quase meio ano desde o envio do processo ao Tribunal de Contas, o Município de Santarém foi notificado de que o contrato de empreitada do PGEES – Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém mereceu o visto necessário para que seja possível iniciar as obras há tanto esperadas.

A concessão do visto só foi possível após a Câmara Municipal de Santarém ter decidido assumir a totalidade da comparticipação nacional da empreitada, até que seja ultrapassado o impasse na concessão do visto ao protocolo firmado com a IP – Infraestruturas de Portugal.

“Na sequência da concessão do visto a esta empreitada, o processo seguirá a normal tramitação legal, contando o Município de Santarém proceder à consignação da obra, o mais breve possível” refere a nota do Município.

Esta empreitada no valor de 4 milhões de euros será desenvolvida em duas fases, sendo a primeira intervenção na Encosta de Santa Margarida, “com o objetivo de reabrir o mais rápido possível a EN114”, que se encontra encerrada vai para três anos.

A nota de imprensa da Câmara adianta que “o Município de Santarém iniciará, de imediato, contactos com o Governo no sentido de serem criadas condições, nomeadamente, no que diz respeito ao financiamento comunitário, que tornem possível a execução da 2.ª fase do PGEES”.

