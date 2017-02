Nos dias 7 e 8 de fevereiro, em Santarém e em Torres Novas – Sociedade ponto verde conta “estórias de rirciclar” a jovens dos 13 aos 17 anos

O Roadshow MOCHE DáTudo by Projeto 80 vai fazer a sua próxima paragem no dia 7 de fevereiro na Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém e no dia 8 de fevereiro na Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas. Este Roadshow vai visitar 36 escolas dos 18 distritos de Portugal, chegando assim a milhares de alunos, “para promover a participação cívica, o empreendedorismo e o associativismo dos jovens dentro da comunidade escolar”. No âmbito desta iniciativa a Sociedade Ponto Verde (SPV), uma das entidades que apoia o projeto, vai contar “Estórias de RIRciclar” aos jovens estudantes.

As Estórias de RIRciclar são estórias de todos os dias que evidenciam a importância de separar e reciclar os resíduos de embalagem como hábitos quotidianos. Afonso Paiva, jovem humorista de Coimbra, é o convidado da SPV, entidade gestora da reciclagem de embalagens em Portugal, que interpretará várias personagens bem conhecidas da nossa atualidade num conjunto de rábulas sempre com um tema em comum: desconstruir os preconceitos e mitos sobre a separação dos resíduos de embalagem.

Segundo Luís Veiga Martins, diretor-geral da Sociedade Ponto Verde: “Este é um grupo etário que faz todo o sentido conquistar. As crianças já mostraram ser uns excelentes embaixadores no que diz respeito à reciclagem. Estamos convictos que esta geração também o será. Esta é uma das razões pelas quais temos vindo a apoiar projetos específicos que possam ir ao encontro dos interesses destes jovens, como tem sido o caso do Projeto 80”.

Esta viagem procura incentivar os jovens entre os 13 e os 17 anos a “Ocupar o seu lugar na História”, ao criarem e agirem em torno dos temas que fazem parte da sua realidade, com vista à promoção de uma cidadania mais ativa e relevante para um futuro sustentável.

Este projeto é uma iniciativa conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral da Educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Instituto Português do Desporto e Juventude, Quercus e Green Project Awards, com o apoio da República Portuguesa.

O Projeto 80 é um programa que incentiva os jovens a apresentarem a concurso projetos que fomentem o desenvolvimento sustentável, criados nas suas escolas e comunidades, que podem ir desde práticas de reciclagem, a iniciativas promotoras da preservação de recursos naturais, voluntariado e muito mais.

As candidaturas ao projeto podem ser submetidas até 31 de maio de 2017, no site www.projeto80.pt. A iniciativa é aberta a todas as escolas do país e cada escola pode inscrever mais do que um projeto, desde que com temáticas diferentes e equipas até 20 membros.

Do leque de projetos submetidos, serão selecionados seis projetos finalistas que se tornam automaticamente candidatos à categoria “Iniciativa Jovem – Projeto80” do Green Project Awards Portugal 2017. Todos os elementos da equipa vencedora da categoria “Iniciativa Jovem” serão premiados com Passes Intra_Rail Xcape de três dias que incluem transporte e alojamento, para conhecer o que de melhor o país tem para oferecer.

Calendário de escolas a visitar no Roadshow P80 e outras informações disponíveis em: www.projeto80.pt e www.facebook.com/Projeto80.

Relacionado