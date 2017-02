Palestra sobre Almeida Garrett por Ricardo Nobre

O Círculo Cultural Scalabitano promove a tertúlia literária “Almeida Garrett e o seu / nosso tempo”, com a presença do especialista convidado Ricardo Nobre, no próximo dia 17 de fevereiro, às 20h no restaurante “Taberna O Quinzena” no Santarém Hotel. Ricardo Nobre é doutor em estudos clássicos da Faculdade de Letras. Inscrições na página de Facebook do Círculo ou pelo telefone 243321150 (das 15h às 20h).

Relacionado