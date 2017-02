Luís Aleluia traz revista à portuguesa ao Cartaxo

“Ó Zé bate o pé!” é o nome da revista à portuguesa que junta nomes como Luís Aleluia em palco para duas horas de espetáculo ligeiro, bem-humorado e crítico, para ver este sábado, a partir das 21h, no Centro Cultural do Cartaxo. A revista conta ainda com a participação de Maria Tavares e João Rodrigo (presenças assíduas da série “Malucos do Riso), Fátima Couto e Bárbara Santos.

