Espuma dos Dias – O Caldo da TSU

A ele, exímio cozinheiro de receitas extremamente difíceis de concretizar, retirando da horta produtos improváveis a tal desempenho, conceber caldo rescendente destinado a servir aos patrões dos patrões e à UGT pareceu-lhe coisa de somenos, capaz de agradar a todos. Da CGTP não esperava apetite, ao exemplo do passado daria palpites acerca da confecção e condimentos do preparo culinário. O habitual.

Da sua brigada de ajudantes, a arisca Catarina e o resmungão Jerónimo desde sempre lhe disseram não contar com a sua colaboração, não gostavam dos ingredientes da receita, logo tudo fariam no sentido de entornar o caldo molhando a sopa de modo a virar o caldeiro.

Mas Costa, por ser delineador do efeito dos antagonismos políticos, atento aos alimentos dos contrários, ansioso da obtenção de sorrisos e abraços das confederações e associações patronais e dos sindicatos reformistas ou maioritariamente de colarinho branco, ignorou as ameaças do competidor Passos e tratou de o servir sem antes se certificar da aquiescência do rival em lhe conceder caução. Não concedeu. O caldo entornou-se, os comedores ficaram, ao meter a colher no prato fundo, a perceber o alcance negativo de contarem com o ovo e ele ainda estar no sim senhor da galinha.

O chefe Costa piscou os olhos em sinal de irritação, lesto preparou odorosa e picante chamuça a pagar por conta granjeando plena aceitação dos intervenientes, até a CGTP se quis associar à sua apresentação sem ter tido o trabalho de preparar o feijão, o grão, a batata, a carne picada, os vegetais e as ervas aromáticas, além de coadjuvar no corte dos apetitosos e puxavantes triângulos. A UGT não apreciou o desembaraço da quase sempre protestante.

Nesta altura o cozinheiro Costa clama vitória acusando Passos de numa cozinha a sério nem ter préstimo como cortador de cebolas, o cozinheiro laranja responde lampeiro: pois, faça lá os seus cozinhados apimentados, avermelhados, petisqueiros, mas se quiser canja rica em enxúndia e cristas tem de falar comigo. Percebeu?

A discussão saiu da cozinha, tem servido de tema nas salas dos restaurantes e nos balcões de conversa televisivos, mesmo as regateiras desprovidas de peixe a utilizam ao modo de dichotes, os integrantes de cada brigada clamam rija vitória.

Ao povo, de um modo geral só lhe interessa saber quanto será o aumento, na altura própria colocará o voto na urna levando em linha de conta tudo quanto foi dito, gritado, prometido e cumprido. Não se esqueçam!

Armando Fernandes