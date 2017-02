Da Cidade Esquecida – Ainda o Segredo de Fátima

No início do ano 2000 a Igreja Católica publicava o primeiro “segredo de Fátima” revelado por Lúcia (cf. In Congregação para a doutrina da Fé, A Mensagem de Fátima, 2000).

Na mesma altura, numa casa de Marvila, freguesia de Santarém, um padre, um ateu, e um lojista conhecido, discutiam, depois de almoço, a questão das aparições, e quanto influiu nelas o “Apelo” dos bispos, reunidos nesta cidade esquecida em 1913, ou o corte da dita azinheira pelos republicanos da região em 1917.

“Esse acto de cortarem a azinheira – dizia o padre – só veio reforçar a crença no milagre. Não há machado que corte a raiz às azinheiras da fé!”.

E riu-se da metáfora.

“Talvez – ripostou o ateu – mas a questão não pode ser vista com os olhos de hoje, quase cem anos depois. Alguns dos que lá foram cortá-la eram crentes. O problema era de ordem política: monarquia cristã ou república laica.”

“É possível – concedeu o padre – e houve excessos de parte a parte. Mas a fé triunfou, ou não!?.”

“Triunfou, apesar de ser irracional – anuiu o ateu – mas reparemos aqui no primeiro “segredo” revelado por Lúcia. Diz ela, e cito:

“O segredo consta de três coisas distintas. A primeira foi a vista do inferno (parece que até aqui ninguém sabia o que fosse tal lugar, apesar de Orfeu lá ter ido e Dante o ter descrito). Depois acrescenta:

“Nossa Senhora mostrou-nos, num grande mar de fogo (?), os demónios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras” – Uma Senhora que não encontra mais que fazer que vir do céu e mostrar o inferno a três crianças é enternecedor! Brasas negras e transparentes é algo novo só comparável ao círculo bicudo. Mas continuemos:

“Os demónios tinham formas asquerosas de animais desconhecidos” (foi pena a Senhora não revelar que animais são os diabos que por vezes aparecem), o que Lúcia acrescenta é que também eles, os diabos, eram “transparentes e negros”.

Já é azar ao negro transparente. Transparência transparente é que não há nenhuma no inferno nem neste segredo. A gente lê isto e cai logo de joelhos a arder na fé católica por estes milagres et super virtutem ignis! Ficção, e da pior, eis o que é este segredo” – concluiu o ateu.

“Pode ser – interveio o lojista – mas tomara eu saber o segredo para me aparecer cá uma “Nossa Senhora de Marvila”, ou duas. Estavam resolvidos os problemas desta cidade e os meus!”

Riram-se todos.

“Sim percebo-vos – disse o padre – mas convençam-se de uma coisa, nem vocês, nem os ateus todos que apareçam conseguirão acabar com o catolicismo. A igreja católica anda há quase vinte séculos a tentar fazer isso e ainda não o conseguiu…».

Depois, com um leve sorriso, pegando num cálice de porto, foi até à janela olhar a cúpula da igreja do Milagre, dessa cidade esquecida e, levando-o à boca, como no ritual, bebeu.

