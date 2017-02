Santarém – PS leva caso do novo hospital privado à justiça

O PS de Santarém anunciou em conferência de imprensa que “irá remeter toda a documentação reunida e utilizada na apreciação deste ponto da ordem de trabalhos, para as diversas instâncias judiciárias competentes para que estas procedam à sua análise com a urgência necessária”. Isto porque, para o PS, “todo este processo se apresenta demasiado opaco e essa situação é incompatível com a forma de estar na vida e na política dos eleitos autárquicos do PS em mandato na Câmara”.

Sexta-feira, em conferência de imprensa, acompanhado pelos vereadores socialistas Sérgio Cardoso e Celso Brás, o presidente da Concelhia do PS e candidato à Câmara, Rui Barreiro, disse que “não foi a oposição que chumbou a instalação do hospital privado em Santarém”, mas garante que “o PS vai fazer tudo o que for possível para o que o investimento se concretize no concelho” de Santarém. “Foram os eleitos do PSD – profissionais pagos pelos contribuintes e com obrigação de trabalharem arduamente na busca de soluções para fixar investimentos – que não só não apresentaram alternativas, como não respeitaram as regras que são obrigados a defender, designadamente a legalidade e a regularidade das decisões municipais”, defendeu.

Os vereadores socialistas, Sérgio Cardoso e Celso Brás, afirmaram que o PS “defende a instalação” daquele equipamento de saúde na cidade “mas em outro local, não num terreno que o Plano Diretor Municipal (PDM) não prevê para aquele fim”.

Entre as irregularidades apontadas pelo PS está a caducidade do memorando entre a Ragen – Construção Civil SA (atual proprietária do terreno) e a Fidelidade – Property Europe SA (que pretende comprar o terreno e construir o hospital), que refere o prazo de 14 de outubro de 2016 para a concretização do negócio. O memorando refere ainda que o prédio teria de estar livre de ónus, o que, segundo o PS, não acontece, porque na certidão predial surge ainda o ónus referente à cláusula penal que obrigava o anterior proprietário a pagar 1.000 euros por cada dia após o prazo estipulado para a construção. Tudo somado, o promotor teria de pagar 3 milhões ao Município. O vereador Sérgio Cardoso sublinha que “o município não é livre de prescindir dessa receita”, sob pena de poder incorrer no crime de responsabilidade financeira.

Quanto às incongruências relativas ao PDM, o vereador Celso Braz apresentou uma acta de outubro de 1999, em que o então chefe de Divisão de Gestão Urbanística (Eng.º Trindade) dava um parecer negativo à instalação neste mesmo terreno de uma clínica médica “por não se enquadrar no Plano Diretor Municipal”. O vereador socialista diz que, ao contrário do que o mesmo técnico propunha, nem a atual revisão do PDM prevê ainda essa possibilidade, estando agora aqueles terrenos destinados a indústrias.

Rui Barreiro sublinha que “a área em apreço consta na proposta de revisão apresentada pelo executivo do PSD, à CCDR-LVT, como “Espaço de Atividades Económicas”, vocacionado para a instalação de indústrias. Rui Barreiro acusa assim o o executivo do PSD de não ter acautelado para o futuro PDM a utilização de Equipamentos. Por outro lado, refere, “não nos parece coerente, na eventualidade de instalação de um Hospital na parcela em apreço, que no futuro fique rodeado de indústrias e armazéns. Será que os promotores conhecem este facto?”

