Santarém – Oposição critica presidente por usar Facebook da CMS

O comunicado do presidente da Câmara no Facebook oficial do Município, dirigindo críticas e acusações à oposição, mereceu duras críticas do PS e da CDU.

“Numa postura de claro abuso de poder e com uma demonstração de falta de espírito democrático, entendeu o atual presidente da Câmara Municipal de Santarém atribuir à oposição responsabilidades sobre a não instalação de um novo hospital privado em Santarém, utilizando para tal a página do Facebook da Câmara”, afirma Rui Barreiro.

Para o candidato do PS e dirigente da Concelhia de Santarém, esta postura de Ricardo Gonçalves “desrespeita os eleitos para a Câmara, não aceitando a decisão democrática tomada e ao mesmo tempo que tenta vitimizar-se para esconder a sua incapacidade na resolução de problemas e de apresentação de soluções que permitam o desenvolvimento do concelho de Santarém”.

Para Rui Barreiro, “a página da Câmara Municipal não deve ser a página dos eleitos do PSD, mas sim a página institucional de divulgação de tudo o que os munícipes precisam de saber sobre a atividade municipal”. Por isso, “espera-se assim que não seja usada para visões parciais que ignoram a posição de todos os eleitos”. Deste modo, o PS exige que “seja dada a mesma visibilidade ao comunicado que os seus eleitos irão produzir sobre a matéria em análise”.

Também em resposta ao comunicado do presidente da Câmara, a CDU afirma que “o PSD entendeu lançar de imediato um azedo ataque à oposição, através de um Comunicado publicado na página oficial da Câmara Municipal de Santarém na rede social Facebook, inaugurando a pré-campanha eleitoral autárquica, extremando posições, fazendo acusações fáceis e infundadas, preferindo fazer deste assunto arma de arremesso político em vez de procurar a serena discussão e troca de pontos de vista num necessário debate prévio sobre uma questão que não é de somenos importância”.

A CDU entende que “é tão mais lamentável porquanto, ao mesmo tempo que saía o comunicado acusando a oposição, convida-se a oposição para reuniões prévias à próxima reunião de Câmara, para discutir o assunto”.

A CDU, tal como o PS, voltam a manifestar a sua abertura para discutir abertamente esta questão com todas as forças políticas do concelho.

Relacionado