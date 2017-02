Santarém – “Chumbo” do hospital da Luz faz “guerra” de comunicados

Depois do chumbo na Câmara de Santarém da proposta de localização de um hospital privado, o presidente da Câmara (PSD) publicou um comunicado no Facebook do Município e gerou uma troca de acusações e críticas em comunicados e conferências do PS e da CDU.

Apesar de toda a polémica, o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, agendou para esta semana reuniões com o PS e a CDU, na tentativa de encontrar soluções que permitam ultrapassar as questões levantadas e garantir para o concelho um projeto de investimento de cerca de 50 milhões de euros e com capacidade para gerar mais de uma centena de postos de trabalho. Mas da parte do PS, Rui Barreiro já deixou recado: “se não acrescentar mais nada nem vale a pena levar de novo o assunto à Câmara”.

Recorde-se que o pedido de informação prévia para a instalação de um Hospital da Luz foi reprovado na reunião da Câmara do passado dia 23, com os votos dos vereadores do PS e da CDU, que juntos formam a maioria do executivo (cinco votos contra quatro do PSD).

No dia seguinte, terça-feira, 24, o presidente da Câmara de Santarém lamentou , em comunicado publicado na página da Câmara no Facebook, o chumbo pela oposição do pedido de informação prévia para construção de um hospital privado num terreno onde durante anos se ergueu o “esqueleto” de um hotel, tendo afirmado que, após a inviabilização da informação prévia, contactou o promotor do investimento, a Fidelidade Property Europe SA, para que Santarém não perca “esta oportunidade”.

Afirmando que o assunto voltará a ser apresentado para deliberação, o autarca declara-se “certo de que a oposição reavaliará a sua posição, considerando a importância” do projeto para o concelho e para a região.

“A oposição que afirma não ser contra os projetos mais estruturantes para o concelho, mas que os vai subtilmente inviabilizando (como é o caso do crematório, que atualmente no concelho de Almeirim está já em fase de projeto)”, refere o documento. O autarca considera “incompreensível a crítica quanto às incongruências do PDM”, sblinhando que “na proposta presente à reunião do executivo municipal nunca esteve em causa qualquer incumprimento ou incongruência com o regulamento do PDM em vigor. Aliás, o seu cumprimento está devidamente comprovado por todos pareceres técnicos (internos e externos).”

O comunicado acusa ainda “o mesmo PS que permitiu que se mantivesse o esqueleto de um hotel às portas da cidade, de 1991 a 2005, sem se incomodar, sem se preocupar com o cumprimento da lei e das normas em vigor, é o mesmo que agora não se incomoda de inviabilizar um investimento para o “cemitério das suas 1001 noites.”

“Tudo vamos fazer para evitar que, à semelhança do crematório, este hospital privado seja construído num outro concelho. Contactámos o promotor do investimento, no sentido de não se perder esta oportunidade, pelo que voltaremos a apresentar o assunto a deliberação do executivo, certos de que a oposição reavaliará a sua posição, considerando a importância deste projeto para o nosso concelho e para a região”, concluiu o presidente da Câmara.

