Santarém – CDU contesta comunicado do presidente da Câmara sobre chumbo do novo hospital privado

O comunicado do presidente da Câmara sobre o chumbo pelos vereadores da oposição do pedido de informação prévia sobre a instalação de um novo hospital privado já tem resposta da CDU de Santarém.

A CDU pergunta: “será que o PSD quer mesmo ver aprovado este assunto quando age assim, forçando a votação sem o suficiente debate prévio, quando faltam documentos, quando são suscitadas dúvidas e falta dar respostas?” Para a CDU, “foi o PSD quem colocou o interesse partidário de combate político à frente dos interesses públicos do Concelho de Santarém e dos seus cidadãos e mesmo à frente do interesse do próprio particular e requerente do Pedido de Informação Prévia em causa”.

Para a CDU, “o que o comunicado do PSD na Câmara não diz é que a oposição disse clara e justificadamente que tinha muitas dúvidas quanto à bondade e legalidade da situação, que a tomada de decisão sobre a localização de um Hospital, com implicações sérias no Concelho a vários níveis (Saúde, em primeiro lugar, mas também trânsito, ambiente, ordenamento do território, mobilidade, saneamento) não é igual a aprovar a construção de uma moradia ou de uma garagem”. Mais adianta a CDU que “o terreno tem uma área de REN e não nos foram disponibilizadas as plantas de condicionantes do PDM; que o terreno é atravessado por duas linhas de água o que obriga a estudos prévios; que o terreno tem uma lixeira aterrada mas ainda activa e com emissão de bio-gás (metano); que a planta do PDM deixa, no mínimo, a dúvida de facto (aliás à semelhança da condição exigida, não por acaso, pela autarquia em 2007, e de acordo com anteriores pareceres técnicos da autarquia de 1999) que o fim do terreno fosse turístico, sendo duvidoso que se possa ali edificar um equipamento de saúde. A CDU refere que “o parecer externo da Administração Regional de Saúde é omisso de qualquer fundamentação material nada trazendo para sustentar a opção em causa, e que o parecer externo da Agência Portuguesa do Ambiente se limita a apreciar a questão da existência de duas linhas de água (a merecer desenvolvimentos) ficando por apreciar a questão da proximidade à lixeira encerrada”.

Relacionado