Que é feito da Tesla?

Se um pequeno e polido seixo sobe nos ares, propulsado sobre um lago por qualquer meio idóneo, arrisca-se a descer – a um blope simpático – e a dar com o rosto pétreo no solo submerso, provocando o dispersar de belas, apaziguantes e fluídas mandalas. Dito de outro modo, há acontecimentos que, de tão prováveis, em nada nos surpreendem quando aparecem à nossa frente, saracoteando olás gestuais. Na pretérita terça-feira, a Sra. Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, foi anunciada como candidata eleitoral do PS a liderar o Município. Ou seja, essa publicitação confirma um evento esperado; um evento para o qual as forças políticas locais se vêm preparando e que não motiva uma reacção esfuziante. Ainda assim, porque o respeito e a práxis o demandam, felicito a edil por ser a escolha do PS para disputar o lugar concelhio com o Arquitecto António Castelbranco. Aproveito o ensejo, no entanto, para trazer à colação o teor de umas suas declarações proferidas em plena Assembleia Municipal. Já não me recordo, ipsis verbis, do afirmado pela autarca, mas sei bem que afiançou haver feito contactos, daqueles muito proveitosos e sumarentos, junto de entidades competentes, de maneira a garantir a fixação de uma fábrica da Tesla na nossa tágica terra. Crendo numa genérica incredulidade dos ouvintes, eu incluído nessa magna lista, não deixou de ser uma proclamação em órgão solene. Recentemente, porém, fomos informados de que a empresa de alta tecnologia norte-americana abrirá loja – serviço de venda de automóveis – em Lisboa e que nunca foi opção edificar uma unidade industrial em Portugal. Ora, se a mesa negocial jamais serviu de base a tal hipótese, que diligências rendosas terão sido efectuadas pela alcaidessa? E a quem se dirigiu? Acredito que, movida pelas euforias noticiosas, haja interpelado os seus correligionários no governo; todavia, não compreendo como justifica a elevada proficuidade desse esforço. Solicito esclarecimentos!

João Salvador Fernandes