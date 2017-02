PS de Benavente quer eleições primárias para escolher candidato à Câmara

A concelhia do PS de Benavente, através do seu presidente Pedro Simões Pereira, comunicou à direção nacional do partido que pretende a realização de eleições primárias internas para escolha do candidato à Câmara Municipal. O líder da concelhia diz que não vai permitir que a escolha do candidato seja feita por uma comissão administrativa foi nomeada pelo líder da distrital, António Gameiro.

“Em Novembro, por razões de saúde, suspendi o mandato como presidente da concelhia e, durante a minha ausência, o líder da distrital nomeou uma comissão administrativa para proceder à preparação do processo eleitoral autárquico em Benavente, em vez de contatar os órgãos legitimamente eleitos”, afirma Pedro Simões Pereira ao jornal Público. “Eu não me demiti, apenas suspendi o mandato por razões de saúde e, na altura, informei, por e-mail, a secretária-geral-adjunta [Ana Catarina Mendes] e a coordenadora autárquica nacional [Maria da Luz Rosinha] do que se estava a passar”, afirmou Pedro Pereira, considerando “inaceitável” que a distrital não tenha contatado os órgãos que o partido em funções.

Na sua página de Facebook diz ainda que “há um percurso de uma vida e sobretudo dos últimos cinco anos que não se apaga e cuja autoridade moral e ética permanecerá, aconteça o que acontecer. Não caí de paraquedas nem fui ao colo de ninguém”.

Já António Gameiro explica que a comissão não foi nomeada por si mas que resultou de “uma iniciativa dos militantes que se começaram a organizar”. “Quem começou a chamar-lhe comissão foi o próprio líder da concelhia”, esclarece António Gameiro ao jornal Público, garantindo que “está tudo normal, com o regresso do presidente, a concelhia tem de tratar da escolha do candidato para depois a distrital se pronunciar”. “Há três ou quatro pessoas que querem ser candidatas”, acrescenta, esclarecendo contudo quer o candidato já esteja escolhido. “A concelhia recebeu um mandato por escrito da distrital para tratar do processo autárquico”, diz Gameiro. Pedro Pereira recorda que já nas últimas eleições, “o candidato a Benavente foi escolhido por uma comissão administrativa – uma prática que a distrital que repetir nestas eleições”. Por isso, o dirigente concelhio quer que “evitar os erros do passado se repitam”. “Em nome da transparência”, sublinha, sugerindo que esta decisão se alargue a todos os militantes, simpatizantes e à população em geral. Pedro Pereira queixa-se ainda do que chama “desprezo” da direção nacional para com a estrutura local do PS de Benavente.

“As estruturas nacionais do PS pura e simplesmente têm ignorado ao longo de anos a existência do partido no concelho e não quero acreditar que, em nome da ‘geringonça’ do Governo, se ignore a possibilidade de se ter uma boa candidatura à Câmara de Benavente”, declara Pedro Pereira.

Para vencer o “desprezo” das estruturas nacionais do PS, Pedro Pereira dá conta do “esforço” que foi obrigado a fazer ao longo dos últimos cinco anos para resolver os problemas do partido, desde de pagar as faturas da luz, da água e outras despesas que teve de custear”. “São cinco anos de vida dedicados a uma luta inglória”, queixa-se Pedro Simões Pereira.

