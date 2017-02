Santarém – Obras nas barreiras, agora é que vai ser !

Estão, finalmente, criadas as condições para que a Câmara Municipal de Santarém possa avançar com a primeira fase das obras nas barreiras que permitam a reabertura da estrada nacional 114 ao trânsito.

Foi aprovada, com as abstenções dos deputados da CDU, a primeira revisão ao orçamento municipal para 2017, na Assembleia Municipal extraordinária de segunda-feira passada, que teve tema como único ponto da ordem de trabalhos.

O presidente da Câmara Ricardo Gonçalves justificou a alteração aio orçamento municipal deste ano com orçamental com a necessidade de acelerar o início das obras e ultrapassar a burocracia que tem atrasado o processo.

“A alteração tem a ver com o envio do PGEES – plano geral de estabilização das encostas de Santarém para o Tribunal de Contas”, disse o presidente, recordando que a Câmara iniciou os trâmites de uma empreitada em finais de 2015, tendo decorrido o concurso em 2016 e desde 18 de agosto do ano passado esteve a aguardar pelo parecer do Tribunal de Contas, entretanto já resolvido no que concerne à Câmara, mas ainda à espera de visto na parte que toca à Infraestruturas de Portugal.

Com esta alteração orçamental, a Câmara assume os 450 mil euros de financiamento da Infraestruturas de Portugal até que esta receba o visto do Tribunal de Contas.

José Luís Cabrita, da bancada da CDU, disse não ter objeção à proposta apresentada, atendendo a que se trata de um assunto prioritário, como é o encerramento, já vai para três anos, da EN114, com os anos a passarem e os problemas a agravarem-se, com custos para as populações de Santarém e de concelhos vizinhos.

José Luís Cabrita lamentou, no entanto, que “a Câmara Municipal tenha assumido uma responsabilidade que não era sua, tratando-se de uma estrada nacional”, interdita ao trânsito devido ao deslizamento das barreiras. “Esperamos que seja desta que realmente se encontre solução para se iniciar as obras nas barreiras e principalmente a reabertura da EN114”, afirmou o deputado da CDU.

Victor Franco, do Bloco de Esquerda, também votou a favor, por entender que “é necessário resolver este problema”. Recordou que a preocupação do Bloco de Esquerda com as barreiras já vem de muito antes. Em janeiro de 2014, o Bloco solicitou ao presidente da Câmara que convocasse a comissão municipal de proteção civil para debater o problema, mas as barreiras acabaram por cair já em agosto…

Victor Franco sublinhou que “são insuficientes as medidas para minorar os problemas de circulação na Ribeira de Santarém, principalmente na estrada da estação, lamentando a falta de sensibilidade para o problema.

Ramiro Matos, da bancada do PSD, sublinha que “foi a autarquia que criou condições para que neste momento se possa avançar rapidamente com uma obra que deveria ter sido assumida pelo Governo, sabendo todos nós como a autarquia está deficitária e as vicissitudes por que passou este processo”. Em causa agora a falta de visto do Tribunal de Contas ao processo da Infraestruturas de Portugal, que gerou um atraso de meses, e que esta alteração orçamental visa agora resolver. Assim, “o Município assume as obrigações do Estado para concretizar esta obra prioritária e que tão necessária é, mas abdicando de outros investimentos também necessários para o concelho”. Por isso, Ramiro Matos lança o “repto para que agora, que estamos a dias ou semanas do arranque das obras, o presidente da Câmara conte com o nosso apoio para reivindicar do Governo que além destas verbas previstas no protocolo com a IP, possa contribuir de forma substancial nas obras das restantes barreiras”. O líder da bancada do PSD sublinha que este é um processo sempre moroso, pelo que é necessário começar já a preparar a segunda fase das obras, ou dificilmente elas surgirão nos próximos anos”.

Aprovada a proposta, com 33 votos a favor e quatro abstenções da CDU, o deputado do Mais Santarém, Jorge Custódio ainda acrescentou, em declaração de voto, que o Mais Santarém votou contra este orçamento municipal, todavia, agora trata-se da correção do cronograma financeiro das obras do PGEES. Trata-se de uma enorme intervenção na estrutura geológica das barreiras, incompreensivelmente esquecida pelos Governos, e apesar dos esforços da autarquia.

