O Evaristo e a magia da fotografia

A magia da fotografia morava no Evaristo, como um dom, para lá de reputada técnica. Dominava a câmara escura como poucos! Iniciou-se nos estúdios Grandella Aires, pai do Senhor Olavo. Do espólio desta casa, entretanto desativada, foi da objetiva empunhada pelo Evaristo que resultaram registos históricos. A Feira do Ribatejo, no Campo Chã das Padeiras, a Romaria às Ómnias, a Senhora da Saúde, os comícios e as manifestações de Abril; os casamentos e batizados, os rostos de gente do povo… Tem a sua assinatura uma fantástica fotografia de Mário Viegas, um ex-libris do Centro Cultural de Santarém, que emparceira com uma outra de Gageiro. Emoção de Imagens, Marques e Belfoto, são fotógrafos ainda a laborarem. Mas Santarém sempre teve profissionais de nomeada, para lá dos muitos amadores, que a existência dessas casas motivou, muito provavelmente. Palhé, Sequeira, Foto Gomes, Diniz, Estúdio 41, Manuel de Jesus, e um grupo sócio profissional, os “quinquilheiros”, famílias de comerciantes que fizeram da fotografia um negócio. Lembramo-nos, os mais velhos, à porta do Mercado Municipal, dos fotógrafos “à la minute”, os modernamente chamados “instantâneos”. Tinham um cavalinho de papelão, para os miúdos se escarrancharem e levarem os pais a tirarem a foto, outros nem por isso, choravam e amedrontavam-se com a geringonça: o fotógrafo com a cabeça enfiada num pano preto. Alargaram o negócio à Nazaré, uma grande barraca de pano branco era o estúdio, onde hoje está o restaurante São Miguel. A fotografia ajuda a entender a história, a relembrar bons momentos, uma viagem, que nos permite conviver com os que abalaram. Esses, nas molduras dependuradas nas paredes das nossas casas, enternecem-nos diariamente, (instalam-se com um sorriso num canto nosso e é como se nunca tivessem partido – escreveu António Lobo Antunes). Evaristo Costa Fernandes, companheiro de escola, amigo de sorriso afável e poucos lamentos, lutou sete anos com a “malfadada doença”. Partiu na segunda-feira passada e, acreditem, não o esqueceremos!

Arnaldo Vasques