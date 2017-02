“Minha Querida Anne Frank” abriu ciclo cultural na Chamusca

Joana Bogalho interpretou “Minha Querida Anne Frank” no início do ciclo cultural “INquieto” que vai acontecer na Chamusca de 15 em 15 dias pela Companhia de Teatro do Ribatejo em parceria com a Câmara Municipal. A jovem ribatejana revelou uma maturidade como atriz e revela em vídeo como foi interpretar esta personagem que nos leva ao tempo do nazismo e do Holocausto judeu.

