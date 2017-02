Reforços de inverno na Falcoaria?

Vemos as imagens na Sic Notícias e alguém ali ao lado alvitra que são os reforços de Inverno para a equipa da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos. Mas, afinal, foi um príncipe saudita que comprou 80 bilhetes de avião, para levar os seus falcões na viagem. A imagem foi publicada esta segunda-feira no Reddit e mostra cada um dos falcões sentados no seu lugar, na fila central do avião.

Estamos mesmo a ver a hospedeira a tentar acalmar os passageiros: “não tenham medo que os bichos são mansinhos…” Por aquelas paragens do Médio Oriente é mais frequente ver falcões a voar, mas também confortavelmente sentados em 1.ª classe… Nos Emirados Árabes Unidos, os falcões – ave nacional – têm até direito a passaporte que permite viagens para o estrangeiro. Mas também não era caso para transformarem aviões em capoeiras voadoras…

