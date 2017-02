Futsal – Equipas do Vitória de Santarém em luta pelo título em 6 campeonatos

Cumpriu-se nos dias 28 e 29 de Janeiro mais um intenso fim de semana de futsal do Vitória Clube de Santarém, que permanece no topo de seis campeonatos distritais.

Nota de destaque para a equipa de juniores masculinos, que, apesar de inesperada escorregadela em casa com o CAD Coruche (3-3), acabou por reforçar a liderança, beneficiando da derrota da AD Mação no reduto dos Patos. A turma de Pedro Silva e Pedro Nuno, que conta agora com dois pontos de vantagem, continua invicta esta temporada, ao cabo de 12 encontros oficiais, tendo já carimbado inclusivamente o passaporte para a final da Taça do Ribatejo.

Também invictos e firmes na liderança da sua prova continuam os infantis “A”, que venceram fora de portas a CB Golegã por 22-0, elevando para 132 o número de golos apontados em 10 partidas, registo que lhes vale o estatuto de equipa mais concretizadora dos vários campeonatos distritais.

Em frenética luta pelo topo da tabela está o escalão de benjamins, que, após um início de temporada periclitante, somou já o quinto triunfo consecutivo. Desta feita, no sábado, impôs-se categoricamente em Ponte de Sor, perante o Eléctrico FC, por 7-1.

Sem derrotas há mais de duas temporadas continuam os iniciados, que na tarde de sábado defenderam o 1.º posto na tabela com uma vitória por 6-3 diante dos crónicos rivais do CD Os Patos, na Nave Municipal de Santarém, palco que, no mesmo dia, vira o excelente triunfo do conjunto vitoriano de infantis “B”, por 4-3.

Femininos em captações

O futsal feminino do Vitória Clube de Santarém continua em captação de novas atletas. Preparado para seguir as pisadas da equipa sénior feminina (à beira de revalidar o título distrital) está já o jovem grupo de atletas que participa no primeiro Campeonato Distrital de Juvenis Femininos de sempre no distrito de Santarém, comandado pela treinadora Carla Paulino.

Assim, as candidatas nascidas entre 1998 e 2005 que queiram experimentar a modalidade de pavilhão mais praticada em Portugal podem juntar-se à família vitoriana contactando o 919134378 ou comparecendo à 4.ª feira, pelas 18h00, e à 5.ª feira, às 19h30, no Pavilhão da Escola Prática de Cavalaria.

Confere de seguida todos os resultados e marcadores do último fim de semana:

– JUNIORES MASCULINOS: Vitória C. Santarém, 3 – CAD Coruche, 3

(Golos: Nuno Gomes 3)

– JUVENIS FEMININOS: Vitória C. Santarém, 2 – CD Fátima, 4

(Maria Leonor e Filipa Pedro)

– INICIADOS: Vitória C. Santarém, 6 – CD Os Patos, 3

(Bernardo Garcia 2, Ricardo Bernardino 2, Diogo Madeira 2)

– INFANTIS “A”: CB Golegã, 0 – Vitória C. Santarém, 22

(Duarte Nunes 7, Xavi Malpique 5, Afonso Leão 3, Gui Rosa 2, Alex Pereira 2, Rodrigo Ramos, JP, João Diogo Silva)

– INFANTIS “B”: Vitória C. Santarém, 4 – Futalmeirim, 3

(Zé Miguel 3, João Boyuk)

– BENJAMINS: Eléctrico FC, 1 – Vitória C. Santarém, 7

(Gui Casaca 3, Carlos Bernardino 3, Cristiano Bernardino)

