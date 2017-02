Editorial – O desafio da eutanásia

Já não é a primeira vez que o tema da eutanásia vem a debate público. Nem sempre aflorado com as cautelas devidas que a decisão extrema sobre a vida humana impõe. Chegou agora a vez do parlamento se pronunciar. É certo que ainda à boleia de uma petição pública a favor despenalização e regulamentação da morte assistida. Petição promovida pelo movimento cívico “Direito a morrer com dignidade”, que recolheu os milhares de assinaturas necessárias para impor o debate político, que aconteceu esta quarta-feira na Assembleia da República.

É sabido que as petições de cidadãos não podem ser votadas no parlamento, apenas discutidas, como aconteceu. Mas o desafio vingou. Primeiro pelo debate político que, apesar de curto, permitiu, ainda assim, perceber as posições dos diferentes grupos parlamentares sobre tão delicada matéria. E depois, pelo que agora está para vir, com a notícia do agendamento de dois projectos de lei sobre o mesmo assunto, já anunciados pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN.

Um tema sensível como este da eutanásia é fatalmente fracturante. Mas é preciso que se diga que a legalização da eutanásia não é nenhuma promoção da morte. Todos amam a vida. Mesmo os que são favoráveis à morte assistida. Mas entendem, e em nosso entender bem, ser esta a solução admissível para as situações extremas de dor, em doença terminal, quando seja o próprio a pedi-lo – decisão, de resto, já legitimada em outros países civilizados e respeitadores dos direitos humanos, como é o caso da protestante Holanda ou da Bélgica com forte tradição católica.

Sabemos – alguns de nós por doloroso conhecimento próximo – que há situações em que os cuidados paliativos, que todos defendem, já não resolvem o problema da dor, e menos o da dignidade humana do doente. Mas ao dar a todas as pessoas condições para viverem a sua vida com dignidade até ao fim e poderem assim decidir da sua própria vida na circunstância em que uma lei da eutanásia o vier a permitir, é fundamental que antes do mais o Estado possa garantir a todos, sem excepção, os direitos aos cuidados paliativos necessários a cada caso terminal. E no cenário actual, onde o abandono acontece como maior frequência do que podemos supor, temos ainda muito caminho a fazer. E o primeiro passo é o debate, já em curso.

Todas as opiniões são obviamente respeitáveis, mais ainda em assunto tão delicado como a eutanásia, seja do ponto de vista moral como médico. Por isso se exige, como o próprio Presidente de República já reclamou, um debate público sério e alargado com juristas, médicos e outros especialistas – a favor e contra a morte assistida – antes que seja agendada qualquer apreciação e votação política.

E já agora, seria desejável também, pela evidente complexidade jurídica de que sempre se revestirá uma lei sobre eutanásia, que essa votação se cumpra no parlamento e não em referendo, como alguns já reclamam. Sobretudo católicos conservadores. A estes guardas da moral pública é-lhes preferível, ante a impossibilidade de matarem o debate em curso, a ideia da consulta popular, talvez por entenderem que assim podem condicionar melhor as pessoas (e assusta-las, também) a partir dos púlpitos de onde dominam a pregação. Alguém vai ter de os avisar que os dogmas católicos só podem ser vinculativos para os crentes.

Joaquim Duarte