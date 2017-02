Capitão Fausto – Os dias contados de uma nova banda de rock português no Teatro Virgínia

Dizem-se uma “banda rock de Lisboa”. São cinco amigos – Tomás, Salvador, Francisco, Manuel e Domingos – e trazem a sua nova tournée ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas, este sábado, às 21h30.As canções são do disco “Capitão Fausto Têm os Dias Contados”, editado em 2016, mas há também temas do primeiro disco “Gazela” de 2011, e de “Pesar o sol”, de 2014. Foram banda líder do Top Cision (que avalia a visibilidade mediática dos artistas nacionais) e já passaram pelo Rock in Rio, Super Bock Super Rock, Festival de Paredes de Coura, Festival Sol da Caparica. Leia-os agora em discurso direto ao nosso jornal e oiça

Como caraterizam um concerto dos Capitão Fausto e de que forma preparam o alinhamento para este formato mais intimista dos teatros e cineteatros?

Nos teatros podemos pôr algumas das canções mais frenéticas de lado e pegar numas mais relaxadas que já não tocamos há um tempo.

Quem são os “Capitão Fausto” e o porquê do vosso nome?

Não existe razão para o nome. Não damos grande destaque a isso. Soou-nos bem na altura e assim ficou.

Após três discos, sentem que já conquistaram o vosso espaço na música portuguesa?

Já conquistamos algum, mas muito pouco. Sentimo-nos confortáveis a fazer canções, e vamos buscar referências e influências a música pop.

São banda cimeira no Top Cision que mede mais do que as vendas, a exposição mediática. Hoje ainda faz sentido avaliar as bandas por aquilo que vendem em discos ou esse é um formato de negócio já ultrapassado e o que conta são os espetáculos?

Já não faz sentido olhar apenas para as vendas de discos. Há muitos outros fatores necessários para avaliar o mediatismo de uma banda.

É vossa primeira vez que atuam na região do Ribatejo?

Não é a primeira vez no Ribatejo e fomos sempre muito bem recebidos. Torres Novas não será exceção.