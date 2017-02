Campeonato amador Futsal Santarém – Várzea surpreende Cruz de Crizsto e passa a liderar grupo B

O campeonato amador de futsal de Santarém prosseguiu na passada sexta-feira com a realização do jogo em atraso da 7ª jornada do campeonato entre as equipas Gunners e AD União Cartaxense. Com uma boa vantagem ao intervalo de dois golos da equipa “visitada”, a União entrou determinada no segundo tempo e alcançou uma reviravolta surpreendendo o seu adversário e estabelecendo o resultado final em 4-2.

A 2ª jornada da Taça Umbro teve surpresas e no primeiro jogo da tarde a Cruz de Cristo começou bem e esteve a vencer confortavelmente a Várzea por dois golos, mas a equipa treinada por Jorge Jordão reagiu de forma soberba, tendo virado o jogo por 3-2 a seu favor já nos instantes finais, e assim assumindo a liderança do seu grupo, posicionando-se bem para atingir as meias finais.

De seguida o Manezes United esteve a vencer o GDB/Serviroad por dois golos, mas, a equipa de Benavente operou uma épica reviravolta por 3-2 tendo o golo da vitória sido obtido a… 8 segundos do final. Depois uma nova entrada em cena dos Gunners, desta feita frente á AB Team e eis que três golos não foram suficientes para vencer, pois o seu adversário mostrou ser mais eficaz, triunfando por 5-3, e deixando o apuramento em aberto neste grupo.

O Borussia também venceu e irá discutir essa mesma vaga com o AB Team (equipas que se defrontam na jornada derradeira deste grupo). A equipa borussiana não teve presa fácil pois o Terceiro Anel mostrou valentia e vendeu cara a derrota por 1-2. Uma verdadeira jornada de taça para quem teve privilégio de assistir.

Este Sábado no pavilhão da escola Alexandre Herculano a jornada 12:

15H30- AQS FC VS AD UNIÃO CARTAXENSE

16H30- GUNNERS VS CRUZ DE CRISTO

17H30- GDB/SERVIROAD VS MANEZES UNITED

18H30- BORUSSIA DM VS VÁRZEA FC

19H30- AB TEAM VS TERCEIRO ANEL

