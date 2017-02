Benavente – GNR recupera material furtado em residências

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, identificou ontem, dia 1 de fevereiro, três homens com idades entre os 20 e os 25 anos, por furtos no interior de residências na localidade de Santo Estevão – Benavente. A identificação ocorreu no seguimento de uma investigação, tendo culminado na realização de três buscas domiciliárias, onde foram recuperados 97 objetos furtados, destacando-se: 32 equipamentos de cozinha; seis bicicletas e uma mini moto.

Os suspeitos foram identificados e constituídos arguidos.