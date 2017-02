Sortes diferentes para as equipas Soccer Scalabis

Uma derrota e uma vitória foram os resultados das equipas de competição Soccer Scalabis, no passado fim de semana. Os sub-11 deslocaram-se ao terreno do Benavente e golearam por 4-1, mantendo assim a perseguição aos dois primeiros lugares, que dão acesso ao apuramento de campeão do Campeonato Distrital da categoria. Já os iniciados foram ao terreno do Fazendense perder por 1-0, num jogo em que a equipa foi superior em grande parte do jogo, o excesso de oportunidades falhadas, traduziu-se numa derrota injusta, que deixa a equipa de fora dos lugares de subida de divisão.

No próximo sábado dia 4 de Fevereiro, pelas 15 horas, no Campo da Ribeira de Santarém, os sub-11 recebem o Footkart, primeiro classificado da série, num jogo que promete ser equilibrado e emotivo até ao fim. Já os Iniciados, recebem o A.C.R. Vale da Pedra, Domingo, pelas 10h30, em mais uma jornada a contar para a II Divisão do Campeonato Distrital de Iniciados.