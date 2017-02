Rotaract solidário com a Incluir de Santarém

Movido pelo espírito natalício e sensibilizados com a situação de crianças e cidadãos com necessidades especiais, o Rotaract Club de Santarém organizou a ação “Sentir-se Solidário” em que os benefícios angariados foram direcionados para a INCLUIR de Santarém – Associação de Apoio aos Deficientes de Paralisia Cerebral Maria do Carmo Melancia. Para o efeito, o Rotaract organizou o sorteio de um Mega Cabaz de Natal, através do qual conseguiu entregar um donativo no valor de 250 euros a esta Associação, constituída por pais que lutam diariamente para a inclusão dos seus filhos e que voluntariamente desenvolvem um trabalho concertado na ajuda a outras famílias que estão a passar pelo mesmo e muitas vezes não sabem o que fazer, onde se dirigir, que direitos têm…

A missão desta associação, sem fins lucrativos, é a inclusão e equidade de cidadãos com necessidades especiais na sociedade, tornando o meio envolvente mais acessível, promovendo a igualdade de oportunidades e a valorização desses cidadãos, numa perspetiva de promoção dos seus direitos fundamentais.