PSD nacional aprova os primeiros candidatos às autárquicas do distrito

O PSD aprovou esta terça-feira os nomes de 46 candidatos às eleições autárquicas de 2017, em reunião da Comissão Política Nacional.

As candidaturas dos presidentes às câmaras municipais foram homologadas pela Comissão Política Nacional, em reunião que decorreu na sede nacional do partido.

Para aprovação nas Comissões Políticas Distritais (CPD) estão 173 candidaturas, enquanto que nas Comissões Políticas de Secção (CPS) se encontram 89 nomes em aprovação.

Para o distrito de Santarém foram já aprovados os nomes de António da Fonseca Ataíde Castelbranco, em Abrantes; Jorge Bruno da Silva Barbosa Gaspar, no Cartaxo; Liliana Sofia Ferreira Santos Pinto, em Coruche; Vasco António Mendonça Sequeira Estrela, em Mação; António Miguel Cabedal Borges, no Sardoal, e Luís Filipe Gonçalves Boavida, em Tomar.

Quanto a Santarém, refere o Observador que “as coisas não estarão tão crispadas como em Aveiro, embora a distrital não morra de amores pelo atual presidente de câmara, Ricardo Gonçalves”. Diz o Observador que “a verdadeira oposição interna à direção distrital de Nuno Serra é feita pelo autarca, que já ameaçou várias vezes concorrer contra Serra e é, por norma, o mais crítico nas reuniões da distrital”. Ainda assim, adianta o Observador, “apesar das relações não serem as melhores com a distrital, Ricardo Gonçalves, que sucedeu a Moita Flores, terá em condições normais o apoio numa recandidatura”.

Relacionado