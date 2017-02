Município de Santarém apoia Fundação Passos Canavarro com 12.000 euros por ano

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o presidente da Fundação Passos Canavarro, Pedro Passos Canavarro, assinaram ontem, dia 31 de janeiro, um acordo de colaboração, no salão nobre dos Paços Concelho.

Pedro Passos Canavarro lembrou um pouco a história da criação da Fundação Passos Canavarro no ano de 2000, passando pela adaptação do imóvel a Casa-Museu promovendo ações no domínio da arte, da ciência e da democracia. Em 2011 a Câmara de Santarém concedeu a medalha de ouro da Cidade à Fundação Passos Canavarro e o presidente da Fundação constata que “chega à conclusão que valeu a pena todo este esforço iniciado em 2000, que este esforço está estimulado hoje ainda mais com este Acordo de Colaboração, porque não é só dizer que continuem mas vamos continuar também em conjunto a fazer, e portanto o conceito de partilha é fundamental”.

Ricardo Gonçalves agradeceu à Fundação Passos Canavarro “tudo o que foi feito e que a assinatura deste Acordo é uma complementaridade do reconhecimento que foi dado em 2011, na atribuição da medalha de ouro da Cidade. Há quase duas décadas que prestam um serviço ao Município, à cidade de Santarém, ao país, ou seja, tudo o que é feito na Fundação deve ser falado e tudo o que nós estamos a fazer hoje, ainda é pouco, relativamente ao que tem sido o trabalho, a dedicação, e todo o retorno que tem dado ao nosso Concelho”.

Com este Acordo, que tem a duração de cinco anos, o Município de Santarém compromete-se a colaborar com a administração da Fundação Passos Canavarro para conseguir apoios financeiros para a implementação de novos projetos/eventos com reconhecido valor cultural e patrimonial para Santarém; apoiar logisticamente projetos e eventos, organizados pela Fundação Passos Canavarro; e conceder um apoio financeiro para a realização de novos projetos e eventos culturais com reconhecido valor cultural e patrimonial para Santarém, organizados pela Fundação Passos Canavarro, no valor total de 12.000 euros por ano.

A Fundação Passos Canavarro compromete-se a colaborar com o Município de Santarém na realização e sustentabilidade de projetos e eventos com reconhecido valor cultural, histórico e patrimonial para Santarém; colaborar na realização de projetos, eventos ou intervenções de índole cultural, a implementar nas freguesias do concelho, realizar pelo menos um projeto/evento ou intervenção anual como mostra do trabalho realizado pela Fundação Passos Canavarro; suportar as despesas inerentes à organização de projetos, eventos ou intervenções culturais; e publicitar e divulgar o apoio do Município de Santarém nos materiais de promoção e divulgação que venha a editar, referente a todas as suas atividades.

