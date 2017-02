Incubadora d’Artes recebe estágio dos alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo da Escola Ginestal Machado

A Incubadora d’Artes, espaço de apoio a projectos artísticos e criativos que está a funcionar desde março de 2016, na antiga escola de S. Salvador, em Santarém, acolhe, até março, o estágio dos alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, com coordenação da professora Margarida Gabriel.

A semana passada, os alunos apresentaram o resultado do trabalho desenvolvido durante um mês de estágio com o Teatrinho de Santarém, a cargo do ator Carlos Oliveira (Chona), em residência artística na Incubadora D’Artes, e convidaram os colegas do mesmo curso e do Curso de Artes Visuais, juntamente com a professora Natália dos Santos, para visitarem as instalações da Incubadora, com o objetivo de promoverem a interdisciplinaridade entre os diferentes artistas que utilizam, neste momento, este espaço criativo.

A visita teve início com a apresentação de um exercício de movimento e voz, teatro/circo, demonstrativo do trabalho desenvolvido pelos alunos, na Formação em contexto de Trabalho, sob a orientação de Carlos Oliveira e com apoio pontual do Grupo Human’Arte.

A ação prosseguiu com a visita às instalações, acompanhada por Humberto Nélson Ferrão, coordenador do espaço, e pelos artistas plásticos Mário Rodrigues e Júlia Fernandes que mostraram algumas técnicas de escultura e pintura que estão a desenvolver naquele espaço.

Esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, o estágio prossegue com o Aqui Há Gato, a cargo de Sofia Vieira. Nos dias 16 e 17 de março, o Teatro Sá da Bandeira acolhe o espetáculo “Uma Aventura”, resultado do trabalho desenvolvido durante a residência.

Este estágio, em regime de residência na Incubadora d’Artes, permite ainda aos alunos, conviver e falar com os artistas plásticos, Mário Rodrigues e Júlia Fernandes, sobre pintura e escultura, para além de promover a interdisciplinaridade entre os diferentes artistas que utilizam o espaço criativo.