Hóquei Santarém com uma vitória, um empate e uma derrota

A equipa de Benjamins do Hóquei Clube de Santarém perdeu por 2 – 5 A com o Alcobacense CD. “A equipa jogou com atitude mas deve continuar a trabalhar para superar erros que ainda apresenta”, comenta o treinador da equipa, sublinhando que “os atletas são empenhados e, à semelhança do jogo anterior, tivemos mais um estreante”.

A equipa de Escolares do HC Santarém venceu o Alcobacense CD por 8 – 4.

A equipa de Sub 15 do Hóquei Clube de Santarém empatou a zero com o ACR Santa Cita . Um jogo equilibrado com oportunidades para ambas as equipas. O treinador da equipa de santarém afirma ter cumprido os objetivos: não perder e não sofrer golos. “Esta fase acaba com a equipa a evoluir, mas com maiores responsabilidades para a próxima fase em vamos tentar chegar o mais longe possível”.