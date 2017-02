Basket Santarém com três equipas nos nacionais

Ao terminar a Final Six Regional em segundo lugar a equipa de Sub14 feminina do Santarém Basket Clube assegurou a participação no Campeonato Nacional da categoria.

Depois de vencerem os primeiros quatro jogos, as jovens de Santarém garantiram desde logo o apuramento, perdendo só na ultima jornada com o Unidos de Tortosendo que ficou em primeiro lugar.

Com esta qualificação todas as equipas femininas, Sub 14, Sub 16 e Sub 19, do clube vão participar em provas nacionais.

Já os rapazes Sub 14 não foram além do 5ª lugar na Final Six de apuramento para o Campeonato Nacional. Com os mesmos pontos do 3ª e 4º classificados a diferença entre pontos marcados e sofridos das três equipas empadas acabou por ser desfavorável à equipa de Santarém.

Destaque ainda para a participação da equipa de Sub 16 Masculinos na Final Four realizada em Rio Maior e ganha pela equipa da casa. Apesar das contrariedades, lesões de atletas, e se ter apresentado só com 7 jogadores, mas mostrando grande dignidade e empenho os atletas do Santarém Basket Clube tudo fizeram para corresponder à importância da prova.

RESULTADOS:

Campeonato Regional Sub14 Masculinos – FINAL SIX

Santarém Basket 60 x CD Torres Novas-OAB 71

Campeonato Regional Sub14 Femininos – FINAL SIX

Unidos Tortosendo 66 x Santarém Basket 56

Campeonato Regional Sub16 Masculinos – FINAL FOUR

CD Torres Novas-OAB 47 x Santarém Basket 39

Campeonato Regional Sub14 Femininos – FINAL SIX

Santarém Basket 76 x CN Abrantes 29

Campeonato Regional Sub14 Masculinos – FINAL SIX

Unidos Tortosendo 60 x Santarém Basket 53

Campeonato Regional Sub16 Masculinos – FINAL FOUR

Chamusca Basket 95 x Santarém Basket 32

Campeonato Regional Sub16 Masculinos – FINAL FOUR

Rio Maior Basket 98 x Santarém Basket 24

Campeonato Regional Sub14 Femininos – FINAL SIX

Santarém Basket 61 x NDA Pombal29

PRÓXIMOS JOGOS:

XX Taça Nacional Sub19 Femininos – 1ª Fase Zona Sul A

Seixal x Santarém Basket, 04-02-2017, 17:30, Pavilhão Seixal

Sub 16 Masculinos – Jogo de Preparação

CEBI x Santarém Basket, 04-02-2017, 16:00, Pavilhão CEBI-Alverc

