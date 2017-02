Coruche vai receber festival Internacional de Balonismo

O Rubis Gás UP -Festival Internacional de Balonismo irá decorrer em Coruche de 28 de março a 2 de abril de 2017. Um evento que se propõe trazer aos céus do concelho uma multiplicidade de balões de ar quente em paralelo com diversas atividades lúdicas que terão lugar no Parque do Sorraia e na envolvente da Praça de Touros.

A campanha de comércio local Rubis Gás UP, Festival Internacional de Balonismo 2017 é uma iniciativa da “Windpassenger, Passageiros do Vento, Lda.” em parceria com a Associação de Comerciantes de Coruche e Salvaterra de Magos, a Câmara Municipal de Coruche, e a colaboração das Juntas de Freguesia do concelho.

Esta campanha tem como objetivo incentivar às compras no comércio local e habilitar os consumidores a um sorteio de dez vouchers (cheques-prenda) correspondendo cada voucher a uma viagem de balão individual a ter lugar entre os dias 29 de março e 2 de abril, durante o festival de balonismo.

Por cada 20 euros em compras feitas no comércio local, será entregue uma senha de participação carimbada pelos comerciantes. Estas senhas devidamente preenchidas com os contactos dos consumidores serão depositadas em duas tômbolas, localizadas respetivamente no Posto de Turismo de Coruche e no Museu Municipal de Coruche, ou entregues nas juntas de freguesia da área de residência.

A campanha terá início no dia 1 de fevereiro e termina a 23 de março, estando o sorteio agendado para o dia 28 de março, já durante o festival.