Alunos da Escola de Salvaterra em final de concurso de ciência

Os alunos do Curso de Eletrónica (ELT) da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) chegaram mais uma vez à final nacional do Prémio Fundação Ilídio Pinho com projetos que trazem a ciência para dentro da escola. São alunos do 11.º e 12.º que participam na final da 14ª edição do Ciência na Escola com os seguintes projetos: “T-HeatingControl”, da turma 11.º de ELT, é um equipamento colocado nos pneus dos veículos que permite detetar a temperatura do pneu, alertando o condutor, a fim de evitar o seu rebentamento; o “Clean Cutlery”, da turma do 12.º ELT, é uma máquina que permite a separação e esterilização de talheres de forma a evitar que bactérias alimentares permaneçam após a sua utilização e lavagem; “Green Food Balance”, do 12.º ELT, é um projeto que se propõe transformar frutas e vegetais sem condições de comercialização, recolhidos junto dos hipermercados e de culturas agrícolas, para a produção de alimentos para animais e de fertilizante orgânico para hortas ou estufas particulares e/ou comunitárias; “Green House”, da turma de 12.º ELT, é uma ideia de projeto solidário que propõe desenvolver uma estufa comunitária automatizada, em locais de baldios próximos de bairros sociais, e permite fazer tarefas básicas de irrigação, temperatura, humidade e ventilação. Estes projetos têm a coordenação dos professores José Carvalho, Olga Franco, Patrícia Silva, Vera Figueiredo, Alice Dias e Sílvia Fernandes.

Para o presidente da direção da Escola, Duarte Bernardo, “este é mais um reconhecimento público de grandes projetos desenvolvidos por alunos e professores da escola”.