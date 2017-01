Hóquei em patins – Sporting de Tomar empata em Valença

O Sporting Clube de Tomar/Instituto Politécnico de Tomar terminou a primeira volta do campeonato nacional da 1ª divisão de Hóquei em Patins, com um empate 6-6 com o Valença, em jogo referente à 13ª jornada..

Jogo interessante entre duas equipas do mesmo campeonato, com incerteza até ao final da partida. Primeira parte melhor da equipa tomarense com golos de João Lomba, Hernâni Diniz(3), saído para intervalo na frente do marcador por 4-3.

Segunda parte Ivo Silva e Paulo Passos fizeram mais dois golos, mas Valença tinha o experiente Luís Viana que aos 41 anos de idade marcou 5 golos e empatou o jogo a 12 segundos do fim.

Primeiro empate da equipa nabantina, que termina a primeira volta do campeonato com 4 vitórias, 8 derrotas, 1 empate no 9º lugar com 13 pontos.

Próxima jornada, Sábado(11/2/2017), inicio da segunda volta do campeonato, Sporting de Tomar/IPT – Candelária, 17:00 horas Pavilhão Municipal de Tomar.

Arbitragem da dupla José Pinto e António Santos com alguns erros, prejudicando as duas equipas.

FICHA DE JOGO:

Resultado ao intervalo: Sp. Tomar/IPT – 4 Valença – 3

Resultado Final: Sp. Tomar/IPT – 6 Juventude de Viana – 6

SPORTING CLUBE DE TOMAR/IPT

Nuno Peça(gr), Ivo Silva, João Alves, Paulo Passos, João Lomba

Jogaram ainda: David Costa, Hernâni Diniz, Pedro Martins

Golos: João Lomba, Hernâni Diniz(3), Ivo Silva, Paulo Passos

Treinador – Nuno Domingues

VALENÇA HC

Paulo Matos(gr), Gil Vicente, Luís Viana, José Campos, Guido Pellizari

Jogaram ainda: Tiago Pereira, Hélder Martins, Tiago Ferraz

Golos: Luís Viana(5), José Campos

Treinador: Orlando Graça

1ª PARTE

18:53 – Cartão Azul Guido Pellizari

15:52 – Livre Direto Ivo Silva Guarda Redes defendeu

18:19 – 0-1 Penalty – Luís Viana

16:24 – Penalty – Luís Viana Guarda Redes defendeu

15:11 – 1-1 João Lomba

11:57 – Cartão Azul Paulo Passos

11:56 – 1-2 Livre Direto Luís Viana

11:49 – Penalty – Hernâni Diniz Remate na Barra

11:44 – 2-2 Penalty Hernâni Diniz

6:06 – Cartão Azul Tiago Pereira

6:05 – 3-2 Hernâni Diniz

3:50 – 3-3 José Campos

1:28 – 4-3 Hernâni Diniz

2ª Parte

22:27 – 10 falta Livre Direto David Costa Guarda redes defendeu

20:48 – 5-3 Ivo Silva

16:48 – 5-4 Luís Viana

16:30 – Penalty Hernâni Diniz Guarda Redes defendeu

4:55 – 5-5 10 Falta Livre Direto Luís Viana

4:23 – 6-5 Paulo Passos

3:44 – 15 falta Livre Direto Ivo Silva ao lado da baliza

56’ – Penalty – Luís Viana Guarda redes defendeu

12’ – 6-6 Luís Viana