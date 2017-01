Festa dos Tabuleiros escolhido como melhor evento nacional

A Festa dos Tabuleiros recebeu o troféu de Melhor Evento Público realizado em Portugal nos anos 2015 e 2016, na Gala dos Eventos, organizada pela ExpoEventos. O prémio foi recebido pela presidente da Câmara, Anabela Freitas, e pelo mordomo da Festa, João Victal, das mãos de Lili Caneças, numa iniciativa que pretende distinguir os eventos e seus organizadores que mais se distinguem no nosso país, e que vai já na 9ª edição. Na apresentação do evento, a autarca tomarense salientou o facto de os Tabuleiros serem uma festa “genuinamente feita pelo povo, em quem recai desde logo a decisão de realizar o evento na data prevista, de quatro em quatro anos, o que significa que a próxima deverá ser, se assim for entendido, em 2019”. “Mas é também o povo que escolhe o mordomo e é da sua dedicação durante mais de um ano de trabalho que nascem os tabuleiros com os seus pães e as suas deslumbrantes flores de papel, as ruas ornamentadas e o cortejo único no mundo”, refere nota do município sobre a intervenção da autarca. No final, Anabela Freitas frisa que este é “um prémio para todos os tomarenses, mas também um reflexo da aposta séria que o Município tem vindo a realizar na promoção do turismo”.

