Época de Triatlo arranca com vitória do Núcleo do Sporting da Golegã

Na prova inaugural da época de Triatlo de 2017, Octávio Vicente, o atleta Tramagalense do Núcleo da Golegã, impôs-se aos melhores atletas nacionais e venceu categoricamente o Duatlo das Lezírias, a contar para a Taça de Portugal Porterra, numa prova que teve a presença de 200 atletas tendo sido decidida apenas no último segmento de corrida. Disputada sob condições muito difíceis, onde a muita lama foi sempre uma constante rapidamente se percebeu que a vitória sorriria aos atletas que melhor dominam a bicicleta de BTT, pois após o primeiro segmento de 6 km de corrida dominados por Pedro Gaspar e Marco Costa, a frente da prova viria a ser assumida pelo Octávio em conjunto com Rui Dolores, com o atleta do Amiciclo de Grândola a chegar com cerca de 15 segundos de avanço sob o atleta do Núcleo da Golegã à segunda transição. Seria aqui, nos últimos 3 km de corrida que Octávio Vicente se viria a impor vencendo pela 1ª vez o Duatlo das Lezírias. Nas senhoras a vitória foi para Sheila Marques do Olímpico de Oeiras, que dominou a prova de principio ao fim. Na equipa da Golegã, destaque ainda para as vitórias de Beatriz Ferreira em cadetes, Alexandre Coimbra também em Cadetes, Rui Galinha em veteranos 2, e para o 3º lugar de Luís Cancela em Veteranos 1, Margarida Matos em Cadetes e Filipa Gonçalves em Séniores!

Por equipas o Olímpico de Oeiras venceu em Masculinos e Femininos tendo a equipa da Golegã sido segunda em senhoras e terceira nos homens, tendo ainda ficado em 5º lugar por equipas no Campeonato Nacional Jovem.