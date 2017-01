Entrevista com David Antunes – os bastidores do sucesso em “A Tua Cara não me é estranha” (vídeo)

David Antunes venceu a final com uma imitação de Joe Cocker mas já antes tinha vencido várias das edições do programa com imitações que fizeram furor como a de Paulo Gonzo, Tina Turner, Pedro Abrunhosa, Elton John, Elvis Presley, Bom Jovi, Shaggy, Tracy Chapman, José Cid, Bruno Mars ou Mick Jagger dos Rolling Stones. A escolha do grande vencedor foi do júri composto por José Carlos Pereira, Alexandra Lencastre e Luís Jardim.

No final, David Antunes ofereceu o prémio aos pais e a toda a família que sempre o têm apoiado desde que com a sua banda Midnight Band se lançou no programa “5 para a meia-noite”. É bem expressivo o escrito que deixou na sua página de Facebook: “gostava que a nossa história inspirasse tantos outros que acreditam que os sonhos são possíveis de alcançar”. O músico destaca que sempre procurou trabalhar “sem pressa de colher” e “sem nunca desistir”. Impunha-se a pergunta:

Como se gere a marca “David Antunes”?

É tudo muito novo. Entro no programa “a tua cara não me é estranha” como o David Antunes, da banda do programa “5 para a meia-noite”, e saio de lá dando a conhecer a família Antunes e aquilo que conseguimos fazer. Em termos de trabalho continua tudo na mesma. A máquina que estava por trás do projeto vai continuar, com a vantagem da popularidade e de praticamente todo o País saber quem é a família Antunes. Este programa tem também essa vantagem, por ter um formato tão familiar, parece que as pessoas ganham um carinho especial por quem participou.

Como aconteceu o convite para o programa da TVI?

Surgiu do nada… Tenho amigos que já lá tinham estado, como a Vanessa, o FF, o João Paulo Rodrigues, e nunca sequer falei com eles sobre a hipótese de participar. No final de agosto de 2016, recebo um telefonema a convidar-me para o programa. Primeiro fiquei surpreendido, por se tratar de um programa de pessoas famosas e de eu não achar que pertencesse a esse lote de celebridades. Foi tudo muito estranho, mas fiquei muito feliz.

Como foi o ambiente do programa?

É um ambiente de família. Cansativo, exigente. Vamos para lá às 10h da manhã e saímos à 1 da manhã do outro dia. Todo este tempo para fazer um boneco, para uma imitação. São muitas horas de preparação, de ensaios, de caraterização. Mas lá dentro ninguém se acha superior a ninguém. O Manuel Luís Goucha e a Cristina Ferreira, os produtores, os realizadores e produtores almoçam na cantina connosco, em franco convívio.

E qual o lugar para a competição?

A competição acaba por surgir nas últimas duas galas. Embora seja um programa de entretenimento, há aquela coisa dos pontos, e começamos a ter uma pressão exterior, dos nossos amigos, a dizerem “tu vais ganhar aquilo!”. Ouve-se isto por todo o lado, e não era só comigo, via isso nas redes sociais dos meus colegas, e isso acaba por nos contagiar. Mas é uma competição saudável.

Qual a imitação que mais gostaste de fazer?

Foi a Tina Turner, e nem foi a melhor pontuada. Mas foi o que mais divertiu, pelo boneco, pela dança em saltos altos, pelas aulas de dança com o Cifrão.

Quem vos preparava?

O CC, o eterno professor de canto dos programas da TVI, ensinou-me muitas técnicas de canto, que nunca tinha feito antes. Depois tínhamos aulas de dança com o Cifrão (Vítor Fonseca) e o resto erámos nós a fazer trabalho de casa. Embora me estivesse a divertir, mas quando aceitei entrar neste projeto foi para o levar a sério. Então passava os dias a ver vídeos daquele artista, adormecia com os auscultadores a ouvir as letras e a decorá-las para que, quando chegasse a hora, estar focado naquilo que estava fazer. Levei o programa bastante a sério na preparação do “boneco”. O resto era entretenimento.

Qual foi a tua maior vantagem face aos outros concorrentes?

Não tenho consciência disso, mas foi-me dito algumas vezes que a minha experiência de estrada permitia-me estar mais à vontade. Mas nunca na vida tinha sido avaliado musicalmente e isso foi um pouco estranho.

Será que também é por aliares o músico à faceta do entertainer?

Sim, sou aquele gajo que nos concertos lança os foguetes e apanha as canas. Estou sempre atento à reação do público.

Qual o lugar da tua família em todo este percurso?

Neste programa eu era o frontman de uma família. Realmente, nunca foi sobre mim, foi sempre sobre toda a família, sobre o meu pai, o meu avô, o meu irmão André e aquilo que eu quero para ele, de tudo o que o meu irmão Valter me ajudou ao longo dos anos. Um dos meus sonhos era que o nome da família Antunes ficasse ligado a algo bom na música e isso foi conseguido. Agora quero escrever um tema que marque as pessoas, como “A Paixão” do Rui Veloso ou a “Cinderela” do Carlos Paião.

Durante muito tempo, não investiste em produção própria?

Sim, só há dois anos é que comecei a escrever os meus temas mais a sério. Agora já tocámos quatro ou cinco temas por concerto e a ideia é ir fazendo essa transição, nunca em demasia, sempre a medir o pulso ao público com músicas de outros artistas. Principalmente quero divertir as pessoas e se eu vir que há espaço, que dá para ir colocando os meus temas, então eles são inseridos. Nunca quis ser uma coisa de moda, do tipo faz e depois desaparece. Quero atingir essa visibilidade ao longo de muitos anos e manter-me sempre a um bom nível.

Qual o teu tema que achas ser o mais popular?

Talvez o “Não te quero mais”, que interpretei com a Vanessa, e que marca o início deste processo mais a sério. Mais recentemente, talvez o tema “Voltar à Casa de Partida”, porque há uma geração, dos 30 anos para cima, que se revê nesta canção. É curioso ver pessoas nos concertos a chorar ao ouvir o tema. Já pedi que escrevessem alguns dos meus temas, como o Bruno Oliveira (aí contigo) e que escreveu o “Menina Mulher”. Mas agora tento ser eu a escrever e compor para que tenha algum significado pessoal. Sinto que ainda não escrevi a canção…

Achas que a crise fez estragos no número de espetáculos?

Não sinto isso. Acho que tem mais a ver com a nossa capacidade de olhar para as coisas e de fazermos com que a crise não nos afete. Há que procurar o nosso espaço e mantermo-nos fortes e ir em frente. Não tenho medo de crise na música porque venho de um passado a tocar no metro e, se for preciso, volto para lá. Sei muito bem onde é a estação de Oxford Circus em Londres, onde passei 8 anos.

Com mais popularidade, és um músico mais caro?

Esse aumento de valor tem sido gradual e justificado. Mas não quero viver de modas e só porque agora ganhei o concurso vou ser mais caro. Não, isso não é a minha postura. Acho que este caminho faz parte do processo. Não se nasce como um produto acabado e que desaparece passado dois anos. Tenho um medo enorme disso. Temos que trabalhar todos os dias para sermos melhores. É mais gratificante, olhar para trás e ver a ascensão, lenta, mas que continua sempre a subir.

As live sessions no facebook, às segundas, é parte desse trabalho?

Sim, aquilo dá trabalho. Estou a tentar criar duas coisas. Primeiro quero estabelecer uma ligação nova com as pessoas, de outra forma que não a da TV nem dos concertos. É um meio novo, porque as pessoas escrevem a pedir músicas, falamos pelo Facebook, elas ligam, fazemos chamadas de Skype em direto… é um produto novo a explorar e há pouca gente a trabalhar nesta área. Já tenho pessoas que me dizem que veem a emissão todas as semanas e já me disseram que é como se nós estivéssemos na sala delas. Vamos buscar um público diferente e isso tem tido resultados muito práticos. É uma brincadeira, mas que envolve já uma grande logística. É um miniestúdio, mas não é de TV, porque aquilo não é um formato de televisão. É quase como o espírito aberto do início do “5 para a meia-noite”, na RTP 2, mas em formato musical. Sempre com um foco muito grande em quem nos está ver e tendo um feedback instantâneo se as pessoas estão ou não a gostar.

Quando sai o teu CD?

Era para ter sido lançado no final do programa da TVI. O problema é que fui rapar o cabelo e ainda não tinha feito a foto para capa do álbum. Estou à espera de ter o trabalho gráfico feito para depois poder avançar com a edição física do disco. É para breve, antes de começar a época de concertos. Este ano temos já cerca de 70 concertos agendados.