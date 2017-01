Abrantes – I Master class de Trompete da Escola Dr. Manuel Fernandes

O “I Master class de Trompete da Escola Dr. Manuel Fernandes” é um evento destinado aos alunos de Trompete do Curso Básico de Música da Escola Dr. Manuel Fernandes, que decorrerá no dia 4 de Fevereiro de 2017. Esta primeira edição terá como convidado um dos pedagogos mais experientes e respeitados a nível nacional, do ensino de Trompete: Manuel Luís de Azevedo – Professor de Trompete no Conservatório de Música do Porto. O Master class culminará, pelas 21:30h, numa pequena Audição aberta a toda a comunidade, no Auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes, que contará com a apresentação de todos os alunos de trompete do curso, do professor da disciplina e do convidado.

Relacionado