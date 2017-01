Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebe seminário sobre sobreiros fretirrigados

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça acolhe no próximo dia 30 de janeiro, pelas 10h00 o Seminário de divulgação do projeto REGASUBER desenvolvido pela Fruticor – Sociedade Agrícola de Frutas e Cortiça SA e a Universidade de Évora, com o apoio da Amorim Florestal SA.

O seminário propõe-se dar a conhecer os primeiros resultados deste ensaio em curso desde 2014 e financiado pelo ProDeR. Neste evento, as entidades parceiras irão partilhar a experiência e conhecimento adquirido no decurso do ensaio.

Este evento contará também com a participação de um produtor florestal, que relatará a sua experiência resultante do acompanhamento de uma área florestal com sobreiros fertirrigados com mais de 15 anos de plantação.

O limite máximo de inscrições é de 135 participantes.

Aqui são disponibilizados os links disponíveis para o registo da inscrição:

1 – Realize o seu registo em https://sge.uevora.pt (receberá um email

de confirmação para finalizar o seu registo)

2 – Realize o login em https://sge.uevora.pt e aceda ao link

https://sge.uevora.pt/eventos/ver/287

3 – Selecione a opção “Inscrever” nas opções laterais do lado direito

4 – Selecione a opção “Confirmar Inscrição”

5- Posteriormente receberá a validação da inscrição. Atingindo o limite máximo de participantes a inscrição não será validada.

Relacionado