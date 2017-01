Semáforos na ponte da Chamusca a partir de fevereiro

As autarquias de Chamusca e Golegã conseguiram que a Infraestruturas de Portugal antecipasse a colocação de semáforos nos dois lados da ponte sobre o rio Tejo, como forma de regular o trânsito que é caótico nesta zona. Os presidentes de Câmara dos dois concelhos reuniram na semana passada com representantes da empresa e da GNR e acertaram os últimos pormenores para a instalação do sistema de semaforização, que vai ter carater provisório durante o mês de fevereiro e apenas testada em dias de nevoeiro, competindo à GNR a ativação do sistema com apoio dos serviços de Proteção Civil dos dois municípios. O custo das estruturas a instalar é assumido pela Infraestruturas de Portugal, em colaboração com os municípios. Com esta medida, o objetivo é regular a circulação de veículos nesta ponte onde não conseguem passar dois veículos pesados e onde é frequente existirem filas, em ambas as margens, para conseguir aceder à estrutura, sobretudo quando a visibilidade é mais reduzida e os condutores arriscam e se cruzam em situações complicadas em cima do tabuleiro da ponte. “Esta é uma solução provisória. Reafirmo que a Câmara Municipal da Chamusca continuará a desenvolver todos os esforços junto das entidades competentes para que haja uma solução definitiva e que passa pela construção de uma nova ponte”, frisa Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca.

