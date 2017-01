A atriz Eunice Muñoz veio ao Sardoal assistir à estreia de uma peça do Teatro Nacional D. Maria II e foi homenageada pelo município. Um dia atarefado para a anciã que se desdobrou em entrevistas e autógrafos, sempre na companhia do anfitrião, o presidente da Câmara local, Miguel Borges, reconhecido apreciador das artes musicais e laborioso defesor da cultura no seu concelho. Conhecem-se-lhe os dotes para a direção de orquestra e para uma ou outra cantoria, mas perante tal ilustre visita, Miguel Borges tomou-se de brios e foi para o piano harpejar umas notas sob o olhar atento de Eunice Muñoz. E no fim desabafava no seu Facebook: “Nem nos meus melhores sonhos imaginei, alguma vez, tocar piano para tão ilustre ouvinte”.

Caso para dizer “Play It again, Miguel”.

