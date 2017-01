Câmara Municipal de Santarém, em parceria com as Associações Culturais e Desportivas e as IPSS do Concelho, vai celebrar o Carnaval, de 24 a 28 de fevereiro, tendo como ponto alto o desfile de terça-feira que se realizará no Jardim de S. Bento. O programa, que inclui inúmeras atividades, vai ser apresentado em Conferência de Imprensa no início de fevereiro.