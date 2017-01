Santarém – Associação de Defesa do Património está de regresso

A Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém elegeu uma nova direção, na assembleia geral da passada sexta-feira. Eduardo Tavares é o novo presidente da direção que integra os nomes de Maria de Lurdes farinha (tesoureira), Celso Braz (secretário), Susana Branco e Gustavo Pimentel (vogais). A comissão de contas é presidida por José Carlos Pó, sendo secretário Miguel Ângelo António, e relator Luís Fidalgo. A mesa da assembleia geral é presidida por António Pina Brás, tendo como 1.º secretário António Monteiro e 2.º secretário António Conceição Pedro.

Depois de um período de inatividade em que se chegou a temer pela extinção da Associação, a nova direção retomar no fundamental, as ideias e conceitos que deram origem inicial à Associação, em 1978, com a atualização dos objetivos, introduzindo, entre outros, os conceitos de património imaterial, de paisagem cultural, de natureza, de ambiente, atendendo à nova legislação. “A história da nossa Associação é inspiradora, mas tem havido nos últimos anos em todo o país um certo esvaziamento das associações de defesa do património, sendo necessário repensar o papel destas associações, matéria que nos motiva a participar no Fórum das ONG do Património 2017 que decorrerá a 10 de abril, sob o lema “Unir as ONG em Defesa da Nossa Herança Comum” e que contará, entre outros, com a participação do Centro Nacional de Cultura, do ICOMOS Portugal, e das diversas associações do país”.

Do plano de atividades para 2017, o novo presidente da Associação, Eduardo Tavares, salienta o retomar das relações da Associação com as forças vivas da cidade, Câmara Municipal, Igreja, Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, associações cívicas, escolas e universidades, etc…

Eduardo Tavares sublinha ainda a intenção de realizar um trabalho de fundo com as escolas, em conjunto com professores, nas disciplinas de Estudo do meio (1º ciclo), História e Geografia de Portugal (2º ciclo), História (3º ciclo e secundário), História da Cultura e das Artes (secundário), e com a ESES- Escola Superior de Educação de Santarém na produção de conteúdos, acompanhamento de estágios, e articulação com escolas. “Temos de abrir a Associação a novos sócios, com destaque para os jovens, as crianças e os cidadãos comuns, trazê-los para este processo de tomada de consciência da importância do património”, adianta o presidente da Associação.

Para já, a nova direção está empenhada na resolução de problemas práticos, como a instalação da nova sede da Associação num espaço disponibilizado pela Câmara nas antigas instalações da Escola Prática de Cavalaria. Propõe-se realizar quatro colóquios sobre temáticas do património em Santarém e a criação de grupos de trabalho nas áreas de pedagogia e escolas básicas e secundárias, trabalho com universidades, com o tecido empresarial, com estruturas do poder local e associações cívicas locais. A Associação pretende ainda alcançar os requisitos necessários à obtenção do estatuto de utilidade pública e a criação de um novo órgão para apoio e aconselhamento científico das direções.

