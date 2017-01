Roteiro para o fim de semana em Santarém

Sexta-feira:

Esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, às 17h00, é inaugurada a Exposição “Reflexo”, no Palácio Landal. Os alunos de 3º ano do curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior de Educação de Santarém convidam a visitar esta exposição, que está patente até dia 3 de fevereiro, com o intuito de apresentar os artistas através das suas obras. Os artistas vão estar presentes e as suas obras à venda. Entrada livre. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 e ao sábado, das 10h00 às 13h00.

Às 18h30, a Sala de Leitura Bernardo Santareno acolhe o Workshop – Mamãs e Bebés, em colaboração com a Revista Mamãs e Bebés, para futuros pais.

O evento é gratuito, sendo a inscrição obrigatória através do site www.mamasebebes.pt, do telemóvel 935 726 691 ou do e-mail: geral@mamasebebes.pt

Esta sexta-feira, às 18h30, têm início as Festas em Honra de São João Crisóstomo – festejos anuais de Aldeia da Ribeira, Vale do Soupo, Vale das Caldas e Casal da Josefa, organizado pelo C. C. R. A. R.

As festividades prolongam-se durante 4 dias, e a animação musical não vai faltar. O dia do padroeiro também é assinalado por uma missa marcada para as 19h00, a par da noite do barril, da tradicional fogueira e da atuação de Rui Saraiva.

Sábado:

Este sábado, dia 28 de janeiro, às 08h00, prosseguem as Festas em Honra de São João Crisóstomo, de Aldeia da Ribeira, em Vale do Soupo, Vale das Caldas e Casal da Josefa.

A tarde começa com a Missa em Honra de São João Crisóstomo, às 14h00, seguida de Procissão. Duas horas mais tarde, abre a quermesse, a que se segue um arraial e a atuação da Banda do Xartinho. Às 19h00 é lançado um balão – uma tradição bastante antiga e que foi recuperada há alguns anos – seguindo-se a despedida da Banda Filarmónica. O serão fica entregue à atuação do conjunto musical “Os Lord’s” e do Dj Hiper FM Tiago M.

Às 11h30 e às 16h00, há Hora do Conto, no Aqui Há Gato. Entrada livre.

Vamos ouvir histórias que nos fazem sonhar, rir, pensar e imaginar. Momentos que nos fazem acreditar que o mundo da fantasia pode estar tão perto…

(Duração) 30’ (Classificação) dos 0 aos 80!

Às 11h30, há Teatro de Fantoches, no Aqui Há Gato. Entrada livre.

Uma história que vai encantar crianças e adultos! Formas animadas que nos trazem a beleza da conjugação das artes plásticas com o teatro e a literatura para a infância.

(Duração) 30’ (Classificação) para todos (Entrada livre)

Às 12h00, há Oficinas de Arte – Vidro – Contentor Verde – Pote de Barro, no Aqui Há Gato.

Com muita arte e imaginação, vamos por as mãos à obra e sentir que todos nós somos artistas! (Oficinas de Expressão Plástica, ver programa especifico em www.aquihagato.org)

(Duração) aprox. 60’ (Classificação) M/4 (Preço) 7€

Às 17h00, há Teatro de Bolso III – Viagem ao Centro da Terra, no Aqui Há Gato.

Era uma vez um menino e uma bola… parece uma história simples… Mas se essa bola caísse dentro de um vulcão e fosse parar ao centro da terra? Bem… isso é que seria uma grande aventura! Pois então… estão todos convidados… Venham assistir a uma sessão de Teatro de Luz Negra no Aqui há Gato! E se vierem com roupa branca vestida ficarão iluminados na escuridão.

Curiosos?… pois… aqui há gato!!!

(Duração) 30’ (Classificação) para todos (Preço) 3€ / gratuito até aos 12 meses

Às 21h30, o palco do Teatro Sá da Bandeira recebe a Performance “Beautiful House” Os Pato Bravo – Quatro performers. Um músico. Uma cantora Lírica.

“Transcender a força corporal e entender os seus limites, assumindo sempre o espaço, o corpo e a voz como um todo, sempre ou quase sempre com sobreposição de artifícios teatrais, seja por via de objetos, vídeo ou som.

O Desenho e a construção em tempo real de várias imagens numa sucessão de acontecimentos extraídos a partir do tempo de residência, é um dos focos de ação deste processo de trabalho.

Os códigos de cultura pop de ‘épocas’ e/ou ‘eventos’ específicos ao longo do tempo em contraste com a crueldade da sobreposição de imagens que Martha Rosler cria… não é para nós um objectivo de recriação, mas sim um ponto de discussão.

Continuar a procurar a cena perfeita, sabendo que a selfie não mata mas mói”.

Ficha Técnica: Criação, Direção e Dramaturgia: Pedro Sousa Loureiro | Fotografia: Ricardo J. Vaz | Interpretação: Gilvanio Souza Gigi, Isabél Zuaa, Joana Campelo, Marta Barahona Abreu, Pedro Sousa Loureiro e Susana Blazer. | Conceção Vídeo instalação “3D – View Master – Volume no teu ouvido” c/ Maria João Rocha & Série Desenhos/Colagens “Pormenores pt.2”: Pedro Sousa Loureiro | Frames (Vídeo): Maria Munoz | Criação Musical/Performer: MAGO Mário André Gonçalves Oliveira | Assistência à Criação: Marta Barahona Abreu | Com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian | Os Pato Bravo

(Performance) (Duração) 80’ (Classificação) M/16 (Preço) 5€

Domingo:

Este domingo, dia 29 de janeiro, a partir das 08h00, prosseguem as Festas em Honra de São João Crisóstomo, de Aldeia da Ribeira, em Vale do Soupo, Vale das Caldas e Casal da Josefa, com Alvorada. A partir das 09hh0, tem lugar um peditório, que será acompanhado pela Banda Filarmónica da Gançaria que também vai atuar a partir das 15h00. A cerimónia de entrega da bandeira está marcada para as 19h30, seguindo-se o fogo-de-artifício, a cargo da Pirotécnica Batalhense. O serão conta com a atuação da Escola Danças de Salão do Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira, pelas 22h30 e baile a cargo de David C.