Projetos intermunicipais – Renato Campos

Acreditamos que uma estratégia de desenvolvimento para o distrito de Santarém, que o desperte do seu marasmo, passará pela concretização de projectos estruturantes de âmbito intermunicipal. Claro que o território distrital não é homogéneo, apresentando opções diferenciadas consoante os seus vinte e um municípios. Neste contexto pode-se considerar, grosso modo, 5 zonas territoriais com alguma identidade própria ou de proximidade e que se poderão assumir como potenciais pólos de desenvolvimento regional. Num primeiro grupo poderá considerar-se Rio Maior, Cartaxo, Santarém, Alpiarça e Almeirim, formando um potencial “Agro-Pólo” por excelência. Um segundo grupo integrará Benavente, Salvaterra de Magos e Coruche. Os seus condicionalismos geomorfológicos, e a sua localização na periferia da Área Metropolitana de Lisboa, fazem do território, para além das potencialidades agro pecuárias, uma zona vocacionada para a desconcentração económica e residencial da Grande Lisboa. Os concelhos de Chamusca e Golegã, formarão uma superfície caracterizada pela boa qualidade de grande parte dos seus solos, conferindo a este pólo territorial uma actividade predominantemente agrícola e animal. No Médio Tejo, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Alcanena, Constância, Vila Nova da Barquinha e Entroncamento, formarão o território do Vale do Tejo com maiores potencialidades industriais. Com uma estratégia adequada poderá voltar vir a ser o “polígono industrial do Médio Tejo”. Finalmente, mais a norte, Ourém, Ferreira do Zêzere, Sardoal e Mação constituem, uma zona de transição com a região do Pinhal. As suas condições, proporcionam uma considerável mancha florestal, vocacionada para as actividades transformadoras com predomínio da fileira florestal. Quanto a nós, o urgente desenvolvimento desta região muito dependerá das estratégias de desenvolvimento diferenciadas destes 5 grupos de municípios, priorizando projectos intermunicipais.