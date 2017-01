Palavras caras

A sabedoria popular diz-nos que os homens não se medem aos palmos. É falso! Os homens podem e devem ser mensurados por longas e sapudas manzorras, desde que capacitadas para a tarefa de traduzir o tamanho de determinado espécime humano em valores. No entanto, manifesta-se de singular prudência que o escrutinado digital-palmar averigúe quem compõe o júri e se este é dado a avaliações parciais, evitando-se, desse modo, examinadores corrompidos por salivares obsessões por desinências e frinchas que o decoro silencia a identificação. Ora, enquanto laboro nesta elucubração pouco lubrificada, fruto de circunstâncias de difícil explicação, observo-me ferido pela necessidade de ser estimado – sem grande estima – pelas extremidades de membros superiores (sim, ser aferido à manápula), porque venho arruinar os sonhos daquele que reputo o mais criativo e divertido escrevente neste nosso-vosso O Ribatejo. Depois de escolher adjectivos tão elogiosos, o caro leitor tem de saber a quem me refiro, ou seja, àquela pessoa de encontros breves, carregando um lépido rosário a fervilhar de fé para a oração convicta, cujo nome hebraico-rosáceo nos motiva ao virar do jornal para absorver o conteúdo opinativo consignado na última página. Simplificando: o enorme Daniel Abrunheiro (ele já foi quantificado)! E vejo-me nessa ingrata posição – muito acabrunhada, não duvidem –, porque o poeta-cronista desejou suplantar-me no uso de vocábulos caros (cerca de 20 euros a letra). Lamento, exteriorizando a quérula tristeza que envergonha o piar coordenado de 1 milhão de patativas-choronas, mas, se o Daniel Abrunheiro é o dono do génio inventivo e o mestre do malabarismo terminológico, eu sou o rei da palavra dispendiosa que esvazia carteiras; e não tenciono abdicar do título! Ele que se aquerencie! Isto posto, entrego-me nas vossas mãos, respeitados ledores, para que estas façam o que melhor fazem: medir.

João Salvador Fernandes