Os benjamins do Hóquei Clube de Santarém perderam por 8 – 0 contra o SC Tomar e os Sub 15 venceram “Os Corujas” por 4 a 0. No jogo da equipa de Benjamins, que teve lugar dia 21 em Tomar, os jovens scalabitanos foram derrotados pela equipa da casa, mais experiente e mais forte. Já os Sub 15 fizeram uma excelente partida , no dia 22 em Santarém, vencendo o GCC “Os Corujas”, por 4-0.