Dança – ADDT Tremês recebeu 1.ª prova da Taça de Portugal

Numa organização da Dança Desportiva de Tremês – Addt, realizou-se no passado sábado, dia 21 em Rio Maior a 1.ª Jornada da taça de Portugal de Dança Desportiva. O começo da época 2017, iniciou-se da melhor forma, estiveram nesta 1ª prova cerca de 300 atletas que durante 11h realizaram provas nos diversos escalões a que pertencem.

A representar a nossa escola de dança ADDT – Associação Dança Desportiva de Tremês, juntamente com os alunos do polo de Rio Maior, estiveram inscritos 14 pares que demonstraram em pista todo o empenho e dedicação destes últimos 3 meses e mais uma vez brilharam.

Sob a supervisão do director técnico Filipe Santos, 12 pares estiveram a disputar finais tendo mesmo conseguido alcançar 5 primeiros lugares.

Durante os dois intervalos das provas, o grupo das ALL Girls ADDT/polo Rio Maior atuaram para o publico presente e mostraram que continuam empenhadas em manter o seu lugar de pódio alcançado no ano de 2016.

Resultados dos pares da ADDT: Séniores 2 Open Standard – Pedro e Helena Machado – 1º Lugar; Juventude Open Standard – Francisco Sousa e Beatriz Machado – 2º Lugar; Latinas: Juvenis I Bernardo e Joana – 1º Lugar; Afonso Ramalho e Eva Pereira – 3º Lugar; Juvenis II Tiago Gameiro e Mariana Santos – 6º Lugar, Afonso Vieira e Mª Constança Carvalho – 11º Lugar; Juniores 1 Intermédios – Pedro Pratas e Beatriz Pedro – 1º Lugar; Juniores 1 Open – João Costa e Beatriz Santos – 2º Lugar; Juventude Intermédios – Fábio Silva e Carolina Martins Silva – 14º Lugar; Juventude Pré Open Francisco Sousa e Beatriz Machado – 1º Lugar; Daniil Bondarenco Bbe e Catarina Alexa – 3º Lugar; Juventude Open João Miguel Azevedo e Maria Afoito – 3º Lugar; Francisco Sousa e Beatriz Machado – 5º Lugar; Daniil Bondarenco Bbe e Catarina Alexa – 8º Lugar; Adultos Open Joel Marques e Sara Lourenço – 1º Lugar; Kevin Santana e Beatriz Campino Clemente – 4º Lugar; Tiago Lobo e Rita Marques – 9º Lugar.

Após esta primeira prova, os treinos continuam e os pares encontram-se bastante empenhados e motivados para a 1ª prova do circuito nacional a decorrer já no próximo dia 04 de Fevereiro no Pavilhão José Gouveia em S. João da Talha.