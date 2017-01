Convívio do jornal na Grelha

O convivial repasto estava previsto para a viragem do ano. Mas acabou empurrado por afazeres jornalísticos, e outros impedimentos que não vêm ao caso. Só no dia 20, já bem entrados em janeiro, é que a equipa do jornal O Ribatejo fez o habitual encontro anual no Restaurante A Grelha, sempre com a prestável gentileza e simpatia do senhor Francisco Teixeira Leite. Um anunciante e leitor indefectível de O Ribatejo, que aqui lhe agradece a disponibilidade com que semanalmente nos recebe nos dias de fecho do jornal. A qualidade da ementa ajudou, e de que maneira ao prazenteiro convívio que a foto documenta da equipa de O Ribatejo, aqui com o patrono do repasto ao topo, mais os seus filhos.

