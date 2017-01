A vaga de frio que “congelou” a região também deu cabo de 700 contadores de água – só nas Águas do Ribatejo, que a Águas de Santarém não deu notícia das avarias no concelho – e formou autênticos cubos de gelo nos tubos das canalizações. Um incómodo porque obrigou a cortes no abastecimento de água a vários concelhos, mas certamente uma comodidade a explorar para os apreciadores de whisky e caipirinha.

Rosa Pimentel curti este post