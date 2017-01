“Uma casa mais saudável uma família mais feliz”, com um subtítulo complementar e esclarecedor: como prevenir que os eletrodomésticos, as telecomunicações, os elementos decorativos, os materiais de construção ou as radiações do exterior prejudiquem a saúde e o bem-estar em sua casa. São autores Marcelina Guimarães e Miguel Fernandes, especialistas em bio-habitabilidade e geobiologia, Esfera dos Livros, 2016.

Geobiologia é conhecida por medicina do habitat, é uma nova especialidade que atua de forma preventiva ou corretiva em diferentes fases da construção do imóvel, ou até mesmo em edifícios já habitados. Segundo os autores, é a ciência que estuda a relação existente entre a terra e a vida, mais especificamente estuda a influência das radiações provenientes da terra sobre os seres vivos que nela habitam. E adiantam: “Sempre atenta aos mais recentes estudos científicos e aos novos fatores e/ou novas descobertas sobre possíveis fontes de contaminação ambiental nefastas para a saúde humana, a geobiologia é útil em qualquer fase projetual e aplicável em diferentes fases da construção do imóvel; ou até mesmo em imóveis já habitados. Sendo que, quanto mais precoce for a sua intervenção, mais fácil e eficaz será a resolução”. E descrevem detalhadamente histórias e investigações que abonam a importância da geobiologia.

Dedicam um capítulo aos fatores para uma casa saudável. Previnem que quando pensamos comprar, construir ou arrendar um determinado imóvel, em primeira instância, devemos realizar uma inspeção ao ambiente para averiguar a existência de alguma fonte de contaminação acústica, eletromagnética ou química. A prova dos nove passa por realizar uma medição com equipamentos profissionais, analisa-se a frequência, intensidades e distância que o referido elemento está do imóvel, tudo com o intuito de compreender como e onde os campos eletromagnéticos de alta ou baixa frequência penetram no interior da nossa casa. E explanam as formas de prevenção que incluem as correntes de água subterrânea, as falhas geológicas e fraturas de terreno, as redes geomagnéticas e outras, bem como a radioatividade ambiental e o gás radão; há também as fontes internas aos edifícios, e os autores comentam sobre o que se deve fazer. Por exemplo, é proibido: instalações elétricas, tomadas e eletrodomésticos com ligação à terra insuficiente ou inexistente; eletrodomésticos, placas de vitrocerâmica, quadros elétricos, contadores e caixas de distribuição localizadas nas paredes contíguas aos espaços de longa permanência, caso dos quartos; são de evitar: cablagens elétricas nas paredes contíguas às cabeceiras das camas; cablagens elétricas, caixas de derivação e caixas de tomadas não-blindadas; televisores com ecrãs de tubos de raios catódicos ou de plasma, dando preferência aos LCD; e é obrigatório: instalação elétrica biocompatível, em espaços ou edifício a construir ou a reabilitar; verificar a instalação elétrica regularmente, com um técnico especializado para o efeito.

Toda esta detalhada descrição, no respeitante a fontes externas aos edifícios, inclui redes de transporte e distribuição de energia elétrica, antenas de automóvel, rádio e televisão, radares, a qualidade do ar, o conforto acústico, o conforto lumínico, o conforto térmico, desenho bioclimático, água e instalações hidráulicas, materiais de construção e decoração, plantas naturais. Em capítulo separado abordam-se as radiações e a saúde. Mais adiante realçam-se o quarto e os espaços coletivos. Os autores estabelecem dez mandamentos para um quarto saudável e dez mandamentos para uma sala saudável.

A concluir, faz-se a apologia da arquitetura integrativa ou arquitetura saudável. É integrativa porque integra ciências de origem ancestral (geobiologia, biogeometria) na arquitetura contemporânea. Uma arquitetura saudável que propõe um regresso ao nosso habitat natural, recuperando e reinterpretando os conhecimentos dos grandes construtores de outrora: “A arquitetura integrativa é saudável, bio-habitável, contemporânea, personalizada, humana, sustentável, ecológica, biogeométrica e vive numa proximidade intrínseca com a natureza; ou seja, vive integrada na própria natureza e tem por objetivo construir de forma respeitosa relativamente ao meio ambiente e à saúde das pessoas”. Os autores consideram que deixam nas nossas mãos uma compilação com simplificada e imensa informação para que saibamos optar por espaços e hábitos de vida mais saudáveis.

Temos aqui seguramente um título estimulante para domínios profissionais e utilizadores privados; arquitetos, decoradores, técnicos em telecomunicações e em compatibilidade eletromagnética, e muitos outros. Uma casa mais saudável parece viável, resta saber quais os desafios frontais e as reticências que se põem ao quadro de exigências aqui proposto pela bio-habitabilidade e geobiologia.