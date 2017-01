Sobre o que se passou na sessão da Câmara de segunda-feira, importa registar os argumentos quer da maioria PSD, coadjuvada pelos técnicos da autarquia, sobre a importância do investimento pretendido para aquele local, quer da oposição, PS e CDU, que recusa passar uma esponja pelo histórico deste antigo terreno municipal, sobre o qual pesa ainda uma cláusula penal, de mais de 3 milhões de euros, em cima do actual proprietário do terreno. Os vereadores da oposição sublinham ainda o impedimento legal do atual PDM que destina aquele antigo terreno municipal ao turismo.

“É uma posição difícil, pois entendemos ser interessante para o concelho este tipo de investimento, que viria reforçar as valências na área da saúde; mas em contraste não vemos satisfeitos os requisitos mínimos para a instalação desta nova unidade de saúde em Santarém”, disse o vereador do PS, Sérgio Cardoso, sublinhando a “necessidade da revisão do PDM – Plano Diretor Municipal para dar enquadramento legal a este investimento”.

Sérgio Cardoso recordou o dúbio negócio de há dez anos em que, no mesmo dia 28 de Setembro de 2007, o antigo terreno municipal passou duas vezes de mãos, com “duas escrituras – uma primeira em que o terreno foi vendido por 950 mil euros e uma segunda em que o negócio passou a 2,5 milhões de euros – mantendo-se a cláusula penal de mil euros por cada dia de atraso no início da construção, situação que continua por esclarecer, sem que os interesses municipais estejam salvaguardados”. Para o PS, estas discrepâncias de valores nos negócios do tereno do Ivo Hotéis levantam dúvidas sobre quanto à possibilidade de ter havido “gestão danosa”, era então presidente Francisco Moita Flores.

Já o vereador Celso Brás, também do PS, questiona a legalidade desta deliberação prévia para a construção de um hospital privado, atendendo aos condicionalismos do PDM e ao cumprimento das cláusulas do protocolo celebrado entre a Câmara e o comprador do terreno. “Foi um negócio ruinoso para a Câmara, na altura sob a gestão do PSD, em que de manhã foi vendido por 950 mil euros e à tarde foi celebrada nova escritura por 2,5 milhões de euros”.

O vereador da CDU, Francisco Madeira Lopes, defende que “a instalação de equipamentos de saúde não deve obedecer só ao interesse do negócio”. Recorda o “surgimento em poucos anos de uma unidade privada e agora a pretensão de uma segunda unidade, ao mesmo tempo em que se verificou um período de desinvestimento no Hospital Distrital de Santarém e em todo o sul do distrito, configurando a falta de racionalidade na gestão e planeamento de equipamentos públicos de saúde – com três hospitais a norte do distrito e apenas um a sul – o que poderá explicar agora esta grande apetência dos privados”. Francisco Madeira Lopes recordou o “histórico e problemático episódio do negócio do terreno”, no entanto, para a CDU, “o mais importante é o cumprimento do PDM e o ordenamento do território, na escolha do local para esta unidade, que não deve ficar apenas sujeita à apetência dos privados, mas de saber qual o sítio mais apropriado para um hospital, sendo que este local está perto da antiga lixeira da quinta de S. Lino nas Ómnias e da atual estação de tratamento de esgotos de Santarém”.

Luís Farinha, vereador do PSD e defensor do proposta, disse ter “dificuldade em encontrar um sítio melhor, quer nos acessos, nas vistas, no estacionamento e noutros aspetos”. Sobre as dúvidas levantadas em relação ao PDM, Luís Farinha respondeu que “não existem incongruências em relação ao atual PDM, pois a localização do edifício está em espaço verde de enquadramento”, e garante que “a revisão do plano diretor municipal irá acautelar este empreendimento”. O vereador do urbanismo diz ainda que embora “o terreno esteja atualmente destinado a turismo, são possíveis vários usos, conforme a interpretação que fazemos”. Luís Farinha conclui que a proposta reúne todas as condições para a construção da unidade saúde, sendo que a localização geográfica, estratégica e as acessibilidades justificam o interesse dos privados neste investimento”.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, devolveu ao PS a acusação de gestão danosa, recordando o histórico deste terreno que esteve inicialmente destinado a um hotel, cuja construção foi iniciada no tempo da gestão socialista da Câmara, e nunca foi concluída, acabando por se tornar motivo de chacota na cidade, como o “hotel das mil e uma noites”, pois a contrapartida pela cedência do terreno municipal seria paga em dormidas.

Segundo Ricardo Gonçalves, já “na gestão do PSD tentou-se e não se conseguiu cobrar a indemnização prevista na cláusula de salvaguarda”, situação que o presidente prometeu “esclarecer numa reunião com os juristas da Câmara”. Agora, adiantou Ricardo Gonçalves, “são outros os proprietários e não se pode transpor o ónus”. Quanto ao cumprimento das regras do PDM, o presidente Ricardo garante ter pareceres externos positivos a este “investimento de monta e grande interesse para o concelho”.

Chamado à colação, o diretor do Departamento de Urbanismo da Câmara Paulo Cabaço, informou que, nas reuniões com os proprietários do terreno, “conseguimos que, ao contrário do antigo esqueleto do hotel, esta construção não irá descaracterizar a paisagem”. Paulo Cabaço garantiu ainda que “o novo edifício destinado à unidade de saúde deverá ser implantado em espaço verde de enquadramento, que inclui um conjunto vasto de possibilidades, incluindo esta”. Recordou, a propósito, que o atual complexo aquático foi construído num terreno para onde estava inicialmente previsto o novo cemitério de Santarém. Sublinha que “esta localização permite um aproveitamento racional das infraestruturas existentes, como acessos e circuitos de transportes públicos”. Luís Farinha conclui que “esta proposta cumpre todos os requisitos, tendo merecido pareceres positivos da ARS – Administração regional de Saúde e da Agência Portuguesa de Ambiente”.

O vereador socialista Sérgio Cardoso, ao justificar o seu voto contra, contrapôs a “inexistência de um parecer jurídico que garanta que a cláusula penal esteja resolvida”, embora admita o “desconforto” desta sua posição perante um investimento que admite ser “importante para o concelho”. Também Celso Brás, do PS, sublinhou que “todos queremos novos investimentos para o concelho”, mas considera que seria melhor “fazer primeiro a revisão do PDM, para encontrar uma melhor solução para este investimento”.

Antes de submeter a proposta a votação, o presidente Ricardo sublinhou ter “toda a confiança na informação dos técnicos e do vereador Luís Farinha, favoráveis a este investimento relevante para o concelho” e quis deixar “bem claro que sendo este investimento chumbado, o PSD procurou apresentar o projeto dentro do prazo e das premissas legais”.

Histórico de um negócio atribulado

. 1991 Atendendo à falta de um hotel na cidade, a Câmara de Santarém cedeu o terreno à sociedade Ivo SA, pelo valor de 36 mil euros, a pagar em serviços, com a salvaguarda de reversão se a empresa não construísse o hotel no prazo de 2 anos.

. 1994 Como o hotel não foi construído (apenas foi erguida uma estrutura em betão armado), a autarquia deliberou proceder à reversão do terreno.

. 2004 O Supremo Tribunal Administrativo proferiu um acórdão dando razão à pretensão do Município. A empresa tinha recebido dezenas de milhares de euros de fundos comunitários do Recria, pelo que foi realizada uma avaliação do terreno e das benfeitorias realizadas, por uma comissão constituída por peritos. O terreno e a estrutura de betão foram avaliados em 1,5 milhões de euros. Entretanto, a Câmara instaurou uma ação cível para obter a reversão do imóvel. Com a audiência de julgamento já marcada, decorreram negociações no sentido de um acordo pelo qual a autarquia receberia 900 mil euros para desistir da ação. Oliveira Domingos, então advogado da Câmara, pronunciou-se no sentido de seguir com o caso a julgamento, parecer que a Câmara não aceitou, razão pela qual este advogado renunciou à procuração.

. 2007 A Assembleia Municipal deliberou, com os votos do PSD e da CDU, desistir da ação judicial, em troca de 900 mil euros. A 28 de setembro, o advogado Ramiro Matos outorgou, num cartório notarial em Santarém, uma escritura em que a Câmara desistiu do direito de reversão, em troca de 900 mil euros. No mesmo dia, no mesmo cartório, a Ivo SA vendeu o terreno por 2,1 milhões de euros à empresa Empire House. Já em 2010, a Empire House vendeu o terreno à empresa Ragen, por valor desconhecido. No entanto, na documentação distribuída pela autarquia, verifica-se que o terreno garante atualmente empréstimos de cerca de 15 milhões de euros. A escritura de 2007 prevê uma cláusula penal que obriga ao pagamento de mil euros por cada dia de atraso em relação ao prazo da obra, o que soma atualmente cerca de 3 milhões de euros.