Santarém – Órgãos históricos da cidade com acordo de parceria

A Câmara de Santarém aprovou esta semana a proposta de “acordo de parceria” a estabelecer com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, para a manutenção e gestão dos órgãos históricos de Santarém. Este acordo de parceria toma como exemplo a forma organizativa que suporta a existência da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém, com um conselho de parceiros formado por representantes das três entidades e um núcleo coordenador. A parceria para os Órgãos Históricos de Santarém tem como objetivos principais defender, estudar, reabilitar, manter, promover este património. Irá promover e produzir ciclos e festivais de música; recitais e concertos; edição e publicação de gravações audio, video e fotografia; concursos, visitas escolares, familiares e turísticas aos órgãos históricos do acervo, bem como o ensino de Órgão, estágios e cursos intensivos de Música.

Recorde-se que foi por iniciativa da Câmara Municipal de Santarém, da Diocese de Santarém e da Santa Casa da Misericórdia de Santarém que se efetuaram, entre 2007 e 2009, os restauros dos instrumentos das igrejas da Piedade, de Marvila, de São Nicolau e da Misericórdia, da Igreja Catedral e da Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Sítio. “O restauro simultâneo, de seis órgãos antigos no centro histórico de uma cidade e a nomeação de um único gestor para todos os instrumentos reabilitados são factos inéditos e ímpares no panorama nacional que apenas se verificam na cidade de Santarém”, sublinha a proposta agora aprovada.

“A proximidade relativa entre os templos onde se encontram os instrumentos musicais restaurados, e a autoria da maior parte deles, construídos entre o fim do séc, XVIII e o primeiro quartel do séc. XIX pelos mais relevantes organeiros portugueses de então – António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim António Peres Fontanes -, rematam um quadro de exceção que merece destaque”, refere o documento.